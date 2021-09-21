Госавтоинспекция приглашает жителей Кубани поучаствовать в «Неделе безопасности»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 14:36

В Краснодарском крае Госавтоинспекция совместно с Управлением образования, школами и детскими садами проведут различные мероприятия по Правилам дорожного движения.

В рамках профилактической акции «Неделя безопасности» запланированы родительские собрания, уроки и конкурсы, викторины и флешмобы. Акция продлится с 20 по 26 сентября.

Всех желающих Госавтоинспекция приглашает принять участие во Всероссийском флешмобе #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Для этого нужно снять видео (до 1 минуты) о том, как правильно держать ребенка за руку (зажим) при переходе проезжей части, и выложить в своем аккаунте в любой из трех социальных сетей с указанием хештега #ВозьмиРебенкаЗаРуку и отметкой официальных аккаунтов @gibdd.rus и @dddgaseta.

Также в рамках «Недели безопасности», когда проблемы с аварийностью с участием детей и подростков особенно актуальны, состоится целый ряд познавательных и информационных мероприятий для детей, родителей и педагогов. В их числе – второй челлендж #ВезуРебенкаПравильно от «Доброй газеты детства».

Безопасность самых юных участников зависит от взрослых. И хоть большинство родителей используют детские удерживающие устройства-бустеры и автокресла, остаются и те, кто продолжает перевозить ребенка на руках и позволяют сидеть непристегнутыми ремнями безопасности. Использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности значительно снижает вероятность гибели и тяжелых ранений в ДТП.

Также в рамках «Недели безопасности» с 20 по 23 сентября запущен челлендж «Вижу и говорю спасибо!». Правила дорожного движения определяют права и обязанности водителей и пешеходов, помогают им понимать и предугадывать действия друг друга, а соблюдение правил, мер личной безопасности и взаимоуважение поможет свести к минимуму вероятность дорожных инцидентов.

– Продемонстрируйте пример взаимодействия пешехода и водителя у пешеходного перехода – как пешеход перед переходом проезжей части дороги по пешеходному переходу встречается глазами с водителем автомобиля, остановившимся, чтобы его пропустить, и убедившись в безопасности перехода, благодарит водителя жестом руки, – предлагают организаторы.

Поддержать интернет-челленджи могут все желающие. Для этого необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) по тематике челленджей, разместить его на своей странице, указать соответствующий хештег (#ВезуРебенкаПравильно, #ВозьмиРебенкаЗаРуку, #ВижуГоворюСпасибо) и отметить аккаунты ГУОБДД МВД России и Добрая Дорога Детства @gibdd.rus и @dddgaseta.

24 сентября в рамках «Недели безопасности» будут подведены итоги челленджа в прямом эфире и выбраны и награждены три победителя. В Белореченском районе ребята и их родители уже присоединились к Всероссйскому челленджу «Возьми ребенка за руку» и «Вижу говорю спасибо!».

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