В Краснодаре завершили строительство трех долгостроев ЖК «Свобода»

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21 сентября 2021, 12:57

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе продолжается системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Об этом написал в своем аккаунте в Instagram первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

В данный момент в Краснодаре введены в эксплуатацию еще три долгостроя почти на 900 квартир. В ближайшее время жильцы получат ключи от новых квартир в литерах 6, 7 и 8 краснодарского ЖК «Свобода». Изначально эти многоквартирные дома строила фирма «Таурас-96», а затем, по соглашению с властями края, достраивала компания «СпецСтройКубань».



– Дома должны были сдать до 31 марта 2017 года. Однако застройщик свои обязательства не выполнил, и к достройке была привлечена компания-инвестор, которая в полном объёме выполнила все необходимые строительно-монтажные работы. После чего краевой Департамент по надзору в строительной сфере выдал заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. А сейчас, после ввода в эксплуатацию, собственники 873 квартир уже в самое ближайшее время получат ключи, – написал первый вице-губернатор.

Как пояснил Андрей Алексеенко, на территории Краснодарского края к настоящему моменту завершено строительство ещё трех объектов, и совсем скоро они будут введены в эксплуатацию. Это ЖК «Лучший» (литер 3), ЖК «Фонтаны» (литер 10) в Краснодаре, а также ЖК «Сан-Сити» в Сочи. Также на стадии готовности ещё 50 долгостроев, однако восстановление прав граждан в данных объектах возможно только в судебном порядке. По всем этим вопросам ведется юридическая работа, постановка на кадастровый учет.

– Задача по восстановлению прав дольщиков, поставленная губернатором в начале 2021 года, выполняется в полном объёме, – констатировал первый вице-губернатор.

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