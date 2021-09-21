Радио «Континенталь» разыграло среди челябинцев сертификаты на топливо

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21 сентября 2021, 12:31 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

18 сентября состоялись три мероприятия, которые завершили празднование Дня города.

В парке имени В. Терешковой и в саду имени А. Пушкина прошли праздничные концерты. Зрители увидели выступления городских творческих коллективов. Ведущие радио «Континенталь» наполнили программу интересными викторинами и крутыми призами.

Партнеры сделали день по-настоящему насыщенным: на интерактивных площадках все желающие могли погрузиться в виртуальную реальность, оставить свое пожелание городу на доске, отведать сочных зеленых яблок, познакомиться с царем, прокатиться на новенькой машине и сделать много всего другого.

Самым продолжительным оказался большой фестиваль волонтеров Южного Урала на Кировке. Его участниками стали 16 волонтерских организаций и делегации из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Мероприятие посетили почетные гости: губернатор Челябинской области Алексей Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, основатель всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина, директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров и другие.

Апогеем фестиваля стал розыгрыш сертификатов на бензин общим объемом 1100 литров. Сертификаты на топливо номиналами 500, 300 и 100 литров вручали с главной сцены ведущие утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО Арсений Титов и Ксюша Савушкина. В общей сложности Кировку посетили 3 тысячи человек.

Подробный фотоотчет с мероприятий смотрите в группе радио «Континенталь» «ВКонтакте».

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