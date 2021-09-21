МАМЫКINS.TV: Где находится оригинал Конституции Латвии

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21 сентября 2021, 18:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: mamikins.lv

Взятые в долг правительством Латвии 16 миллиардов евро «на борьбу с ковидом» латвийским налогоплательщиком можно не отдавать. Их должен отдать лично премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Взятые деньги – это долг частного лица, а не всей страны.

К такому выводу в Латвии пришел общественник и историк-любитель Янис Страумитис. Он считает, что юридически в Латвии нет ни правительства, ни парламента, ни судов, и носящий титул премьер-министр г-н Кариньш – не глава исполнительной власти. А все это от того, что Конституция Латвии (Сатверсме) – юридически не существует. Ее «недоприняли» в 1922 году…



Самый главный вопрос, который поднимает ведущий программы МАМЫКINS.TV Андрей Мамыкин – где находится оригинал Конституции Латвии? Герой программы Янис Страумитис обошел все латвийские архивы и, увы, не обнаружил подлинник… Что же получается? Латвия, как страна есть, а Конституции нет?



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