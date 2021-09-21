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Полиция в Крыму поймала вора, ограбившего «скорую»

, 11:36 Источник: Аргументы недели-Крым

Полиция в Крыму поймала вора, ограбившего «скорую»

Крымчанин воспользовался ситуацией и забрал из салона спецавтомобиля, что подвернулось под руку.

Как полиция вычислила вора не сообщается, но он признался: увидел незакрытую машину и что медики отлучились, открыл автомобиль и забрал мобильный телефон фельдшера и медицинские приборы.

Общая сумма ущерба составила 23000 рублей, а наказание за это деяние до пяти лет лишения свободы.

 

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