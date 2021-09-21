Андрей Бочкарёв: В Москве 65% участков системы хордовых магистралей открыто для движения

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 11:25

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что для автомобилистов открыто 65% участков системы хордовых магистралей столицы.



«Общая протяженность системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, составит 362 км, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. На сегодня уже запущено 205 км дорог, то есть 65% от всей протяженности», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, к настоящему времени для автомобилистов полностью открыта Северо-Западная хорда.



«Северо-Восточная «поедет» через два года – в конце 2023 года. На Юго-Восточной хорде идут активные работы по проектированию и строительству, ее запуск намечен на второе полугодие 2023 года. К этому же времени будет завершено строительство Южной рокады. Здесь уже построены три участка, сейчас в стройке еще пять», – добавил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов отметил, что в настоящее время на участках Юго-Восточной хорды возводится ряд искусственных сооружений.



«Так, на восьмом участке Юго-Восточной хорды строятся четыре путепровода, а на развязке ЮВХ с Волгоградским проспектом возводятся пять эстакад», – рассказал Юрий Кравцов, и добавил, что параллельно идет расширение улицы Верхние поля, которая после реконструкции станет частью Южной рокады.



Создание хордовой системы скоростных магистралей – ключевой мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Хорды свяжут периферийные районы города, тем самым, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. Согласно расчетам экспертов, хордовая система на 20% эффективнее замкнутой кольцевой.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости