Михаил Дегтярев избран главой Хабаровского края

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 10:31

Впервые в России выборы федерального уровня проходили на протяжении трех дней. Голосование окончено, урны выпотрошены. Итоги подведены.

Главой Хабаровского края стал уже теперь бывший врио губернатора Михаил Дегтярев. 56,81% голосов было отдано за прибывшего в регион из Москвы уроженца Самары. Это официальные цифры, названные в краевом избиркоме. Ближайший оппонент Дегтярева – Марина Ким, представлявшая «Справедливую Россию – За правду» - набрала 25,39%. Явка составила 43,82%.

Не вышло протестного голосования, сказали многие и развели руками. Не повторился ставший почти поворотной точкой (почти – потому что мы все получили после оголтелой и совершенно опьянившей край свободы выбора вот это досрочное голосование 2021-го). И все же тот 2018-й повернул многое. Ведь ни один регион в истории страны доселе не выходил в поддержку своего главы так рьяно и так ревностно, что ни говори. Не заставил ни один регион другие российские субъекты поддерживать «некоего Сергея Фургала», о котором до того момента не знали в западной части России. А теперь и имя Сергея Фургала стало нарицательным, и Хабаровск сменил статус дальневосточной столицы на столицу протестную. Как тебе такое, Москва? Нельзя просто так взять и отобрать у дальневосточников выбор. Однако официальные цифры показали обратное…

Но избранному 19 сентября Михаилу Дегтяреву придется теперь руководить не просто стратегическим, важнейшим регионом, входящим в состав ДФО, чье развитие сам президент назвал приоритетным. Ему придется уже без приставки «врио», совершенно буднично, вне предвыборной гонки, уживаться и справляться с тысячами свободных людей и, кстати, по долгу службы решать их многочисленные проблемы.

- Сложно сказать, что именно изменится в жизни Дегтярева. Он, как руководил регионом, так и будет руководить. Высокие проценты, конечно, вызывают некое раздражение. Другой вопрос, как сами люди готовы это раздражение выплеснуть. Следует ли ждать каких-то протестов? Если честно, для меня это неочевидно. Потому что, мне кажется, по протестам уже находились и поняли, что массовый и длительный протест ни к чему не приводит: ходишь несколько месяцев, потом только проблемы получаешь, - поделился своим мнением с «Аргументами недели» руководитель Центра развитии региональной политики Илья Гращенков.

Оппоненты? Сложно представить себе еще более непроходных «соперников» для Дегтярева. Кроме, пожалуй, представительницы эсеров Марины Ким. В неофициальных опросах и голосованиях, проводившихся в телеграм-каналах, она лидировала, набирая порядка 90% голосов пользователей.

- Что касается Марины Ким. Это номер два. Понятно, что другие участники гонки были совсем «дичь» (супруг пресс-секретаря Дегтярева – Парфенов и проживающий в Москве бизнесмен Магомедов – прим. Ред.)… Она все-таки набрала приличные результаты. Чего теперь ей ждать от своего политического участия? Я думаю, что можно говорить о продолжении партийной карьеры. Она ярко выступила, показала, что она не только медиа лицо, но и лицо политическое. Будет ли она как-то в дальнейшем в судьбе Хабаровского края участвовать, трудно сказать. Я думаю, что нет. Пожалуй, специально женщина с фамилией Ким была подобрана для этой территории, поскольку фамилия корейская, наверное, неоднозначно относятся к выходцам из Китая, Кореи, Японии. Какое-то определенное ощущение недальневосточной идентичности присутствует. Поэтому я думаю, что в дальнейшем Марина Ким свяжет себя с какой-то другой территорией, - подытожил Илья Гращенков.

Михаил Дегтярев (ЛДПР) 56,81%

Марина Ким («Справедливая Россия – За правду») 25,81%

Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) 10,02%

Бабек Мамедов («Родина») 3,53%

Некоторые эксперты ожидали второго тура. Не случилось. Результаты трехдневных выборов не оставили шансов даже на подобие борьбы. Срезы же показывали принципиально отличающиеся от итоговых показателей результаты. Задействованный админресурс? Что вспомнят хабаровчане о Дегтяреве непосредственно перед выборами? Провальную историю с топливным коллапсом? Нет, портрет врио на первой странице детского учебника по дальневосточной литературе «Лукошко». Эту историю не трепали разве что ленивые СМИ, в том числе и федеральные. Чуть позже, кстати, Дегтярев оставил свое приветственное слово и в книге, вышедшей по случаю 75-летия футбольного клуба СКА-Хабаровск. По соцсетям, кстати, разлетелась информация о том, что мэр краевой столицы Сергей Кравчук отдал свой голос за Ким. СМИ подхватили историю о том, как в объектив фотокамер попа бюллетень градоначальника, на котором была видна галочка напротив кандидата от «СР». В других соцсетях назвали «конфуз» «местью» мэру.

До формирования нового состава правительства Хабаровского края заместители председателя правительства и министры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности. Однако уже известно, что сенатором станет Андрей Базилевский – нынешний зампред по внутренней политике. В структуре правительства региона, напомним, сейчас девять зампредов, включая двух первых.

На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва явка составила 44,31%. С одномандатниками все оказалось достаточно предсказуемо. По Хабаровскому одномандатному округу №69 наибольшее число голосов ушло единороссу Борису Гладких. По Комсомольскому одномандатному округу №70 победил еще один единоросс – Павел Симигин.

Однако протестное голосование все же имело место. Обойдя «Единую Россию», большинство голосов собрала КПРФ. Перевес ровно в 2%. Отметим, что аналогичный результат показала и Якутия, где победили коммунисты.

КПРФ 26,51%

Единая Россия 24,51%

ЛДПР 16,18%

Новые люди 7,72%

«Справедливая Россия – За правду» 6,46%

Партия пенсионеров 5,74%

Партия свободы и справедливости 3,26%

Коммунисты России 1,75%

Партия «Зеленые» 1,12%

Яблоко 1,10%

Зеленая альтернатива 0, 94%

Родина 0,87%

Партия Роста 0,50%

Гражданская платформа 0,15%

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