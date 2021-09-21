72% жителей Челябинской области не боятся увольнения
21 сентября 2021, 07:56 Анна Семенова
А 19% опасаются за свое рабочее место.
Уверенных в завтрашнем дне южноуральцев стало чуть меньше, чем несколько месяцев назад. По данным сервиса hh.ru, во втором квартале 2021 года не боялись увольнения 77% опрошенных. Сегодня эта цифра составляет уже 72%.
В данный момент видят угрозу остаться без работы 19% респондентов (во втором квартале так ответили 17%). Затруднились с ответом еще 9% южноуральцев.
Изменилась и позиция Челябинской области среди регионов по индексу стабильности на текущей работе. Сейчас мы находимся лишь на 27 месте (а во втором квартале были на пятом!).
Больше всех переживают за стабильность сотрудники сервисных служб, маркетологи и рекламщики, а также те, кто занимается закупками. Уверены в том, что без куска хлеба не останутся представители масс-медиа, сферы развлечений и искусства, науки и образования.
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