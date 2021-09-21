На Южном Урале появилась первая некоммерческая организация с эндаументом

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21 сентября 2021, 06:52 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено фондом «Андрюша»

Детский благотворительный фонд «Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в сфере искусства детей. Первоначальный капитал в размере 3,72 миллиона рублей передан в управляющую компанию.

По словам директора фонда Юлии Жаботинской, эндаумент позволяет реализовывать социальные проекты в долгосрочной перспективе. «Андрюша» планирует создать Творческую школу для детей и педагогов региона. Кроме этого, на доход от эндаумента можно системно поддерживать юных талантов вне зависимости от их жизненных обстоятельств и финансового положения.

Первоначальный капитал в 3,6 миллиона рублей был сформирован за счет благотворительных пожертвований во время презентации проекта. Она состоялась в рамках мероприятий XII Премии «Андрюша-2021». Сейчас фонд анонсировал публичный сбор на пополнение средств целевого капитала. Он формируется за счет пожертвований и передается в доверительное управление управляющей компании для получения дохода. На социально значимые программы направляются средства не самого целевого капитала, а лишь доход от их инвестирования и управления ими.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, пожертвования в адрес социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр (фонд «Андрюша» входит в их число), признаются внереализационными расходами. Поэтому плательщики налога на прибыль смогут уменьшить налоговую базу, приняв в расходы, переданные в эндаумент «Андрюши» пожертвования. А частные доноры имеют право рассчитывать на социальный налоговый вычет.

Детский фонд «Андрюша» приглашает всех неравнодушных принять участие в создании первого в России эндаумента для поддержки талантливых в сфере искусства детей. Как сообщают представители организации, вклад можно внести по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7451286179 /745101001

ОГРН 1097400001270

Реквизиты банка: р/счет 40703810172000001509 в Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанка России

к/счет 30101810700000000602 БИК 047501602

В назначении платежа указать: «Пожертвование на пополнение целевого капитала ЦК1».

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