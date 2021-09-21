«Большая перемена» победителей Всероссийского конкурса пройдёт в Приморье

Аргументы Недели → Общество 13+

21 сентября 2021, 05:50

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Своё «Путешествие мечты» 150 школьников-победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» заканчивают во Владивостоке. Железнодорожный тур по самым красивым и интересным местам страны стал главным призом для талантливых ребят.

Большинство из них впервые увидят Тихий океан, красоты и достопримечательности города-форпоста – объекты Владивостокской крепости (например, форт Поспелова), Токаревский маяк. Также они получат полезные знания и встретятся с интересными людьми. В частности, как уточнили в краевом министерстве образования Приморья, школьники побывают в одном из самых инновационных и современных студгородков страны – кампусе Дальневосточного федерального университета, располагающийся в очень живописном месте – на берегу бухты Аякс острова Русский.

Для Приморья большая честь участвовать в столь масштабном образовательном проекте, отметила глава краевого министерства образования Наталья Бондаренко. Также она выразила надежду, что под впечатлением от перспектив, которые открываются для молодых людей в Приморье, кто-то из ребят, возможно, захочет остаться и связать свою жизнь с Дальним Востоком.

По словам генерального директора АНО «Большая перемена» Валерия Моргуновского, прибывшего во Владивосток встречать поезд, путешествие из Москвы через всю страну, на восток завершилось благополучно.

«Позади двенадцать городов – это двенадцать остановок, уникальных встреч, много нового и яркого опыта. Ребята в пути решают интересный образовательный квест. В поезде оборудован вагон-медиастудия, где дети снимают шоу «Путешествие мечты. LIVE» и транслируют его в социальных сетях. Всего должно быть подготовлено шесть выпусков из жизни «Большой перемены», – пояснил Валерий Моргуновский.

Во время путешествия по Транссибу с остановками в 12 крупных городах России, в маршрут юных путешественников добавили экскурсию на космодром Восточный в Амурской области и поездка по Байкальскому железнодорожному кольцу. Одна из участниц проекта Дарья Костева из Звенигорода признаётся, что путешествие оставило в сердцах каждого из ребят незабываемое впечатление.

«Мы не только знакомились с достопримечательностями городов, людьми, которые там живут, но и занимались на тренинг-сессиях, создавали свои проекты, защищали их. Много мероприятий в пути проводили с вожатыми, играли в настольные игры, придумывали различные интерактивы», – отметила звенигородская школьница.

Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для комфортной поездки его победителей организаторы подготовили специальный поезд, состоящий из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Два вагона предназначены для проведения анимационных и образовательных программ. В состав поезда также вошли два штабных вагона, вагон с купе для детей с ограниченными возможностями.

Напомним также, что в Приморье реализуется рагиональная государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости