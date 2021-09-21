«Большая перемена» победителей Всероссийского конкурса пройдёт в Приморье

Своё «Путешествие мечты» 150 школьников-победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» заканчивают во Владивостоке. Железнодорожный тур по самым красивым и интересным местам страны стал главным призом для талантливых ребят.
Большинство из них впервые увидят Тихий океан, красоты и достопримечательности города-форпоста – объекты Владивостокской крепости (например, форт Поспелова), Токаревский маяк. Также они получат полезные знания и встретятся с интересными людьми. В частности, как уточнили в краевом министерстве образования Приморья, школьники побывают в одном из самых инновационных и современных студгородков страны – кампусе Дальневосточного федерального университета, располагающийся в очень живописном месте – на берегу бухты Аякс острова Русский.
Для Приморья большая честь участвовать в столь масштабном образовательном проекте, отметила глава краевого министерства образования Наталья Бондаренко. Также она выразила надежду, что под впечатлением от перспектив, которые открываются для молодых людей в Приморье, кто-то из ребят, возможно, захочет остаться и связать свою жизнь с Дальним Востоком.
По словам генерального директора АНО «Большая перемена» Валерия Моргуновского, прибывшего во Владивосток встречать поезд, путешествие из Москвы через всю страну, на восток завершилось благополучно.
Поддержите издание
«Позади двенадцать городов – это двенадцать остановок, уникальных встреч, много нового и яркого опыта. Ребята в пути решают интересный образовательный квест. В поезде оборудован вагон-медиастудия, где дети снимают шоу «Путешествие мечты. LIVE» и транслируют его в социальных сетях. Всего должно быть подготовлено шесть выпусков из жизни «Большой перемены», – пояснил Валерий Моргуновский.
Во время путешествия по Транссибу с остановками в 12 крупных городах России, в маршрут юных путешественников добавили экскурсию на космодром Восточный в Амурской области и поездка по Байкальскому железнодорожному кольцу. Одна из участниц проекта Дарья Костева из Звенигорода признаётся, что путешествие оставило в сердцах каждого из ребят незабываемое впечатление.
«Мы не только знакомились с достопримечательностями городов, людьми, которые там живут, но и занимались на тренинг-сессиях, создавали свои проекты, защищали их. Много мероприятий в пути проводили с вожатыми, играли в настольные игры, придумывали различные интерактивы», – отметила звенигородская школьница.
Конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для комфортной поездки его победителей организаторы подготовили специальный поезд, состоящий из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Два вагона предназначены для проведения анимационных и образовательных программ. В состав поезда также вошли два штабных вагона, вагон с купе для детей с ограниченными возможностями.
Напомним также, что в Приморье реализуется рагиональная государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости