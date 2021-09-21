Привлечь к занятиям приморцов спортом помогут поля для игры в гольф

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21 сентября 2021, 05:46

Фото – АО «Корпорация развития Приморского края»

Рядом с игорной зоной «Приморье» появится гольф-курорт международного уровня, к подготовке его создания приступило ООО «Владивосток гольф и резорт». Бенефициаром выступает южнокорейская компания Family Golf

Запуск масштабного инвестиционного проекта планируется в 2023 году, а все комплексное освоение территории туристического кластера, включая строительство жилых объектов с детскими садами и школами, планируется завершить к 2028 году, пояснили в АО «Корпорация развития Приморского края».

«На первом этапе строится спортивное поле для игры в гольф на тридцать шесть лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяжённость гольф-маршрута составит около семи с половиной километров. Общий объём инвестиций в строительство гольф-полей – около одного и одной десятой миллиарда рублей. За прошедший год мы разработали поправки в генеральный план развития Артёмовского городского округа, предусмотрели специальные территории для размещения гольф-полей и сопутствующей инфраструктуры», – поясняет генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

Разработкой проекта планировки территории и межеванию туристического кластера Корпорация развития Приморского края занималась совместно с администрацией Артёмовского городского округа, краевым министерством спорта и физической культуры и командой архитекторов Романа Макарова из ООО «Владивосток гольф и резорт».

Руководитель министерства спорта и физической культуры Приморского края Жан Кузнецов, одобряя проект, подчеркнул необходимость формирования доступной среды для занятий спортом и развития новых способов вовлечения населения края в активный отдых.

Прилегающие к игорной зоне «Приморье» незадействованные территории включили в состав единого туристического кластера в 2020 году по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На них решено разместить объекты для семейного отдыха без азартных игр. Оператор туркластера – АО «Корпорация развития Приморского края».

Первым предприятием, созданным для реализации этого проекта, стало ООО «Владивосток гольф и резорт». Проект комплексного развития территории, расположенной ближе к новой автодороге Владивосток–Находка, предполагает строительство гольф-поля, отелей вместимостью 400 номеров, центра водных развлечений, парка аттракционов, гостевых домов и жилья для будущих работников индустрии туризма и развлечений. Общая площадь застройки составит более 250 гектаров.

Как рассказали в компании «Владивосток гольф и резорт», в общей сложности здесь предстоит возвести более двухсот тысяч квадратных метров недвижимости, соответствующей стандартам комфортного жилья, разработанным АО «ДОМ.РФ». Также предусмотрена школа на двести пятьдесят мест и детский сад на двести двадцать мест.

«Жильё в непосредственной близости от места работы смогут приобрести более трёх тысяч человек», – отметили представители ООО «Владивосток гольф и резорт».

Напомним, создание доступной среды для занятий спортом проводится в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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