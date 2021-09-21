Ещё один мост восстановили в Приморье

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21 сентября 2021, 05:42

фото АО «Примавтодор»

«Покровский» мост через реку Арсеньевка в Яковлевском районе края повредил весенний ледоход. Дорожные строители восстановили переправу, сейчас движение открыто для транспорта весом не более 3,5 тонн.

Основные восстановительные работы на мостовом переходе завершены – сооружение отремонтировано, частично запущено движение автотранспорта, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края .

«Этот мост является важной транспортной составляющей для жителей и гостей северных сёл Яковлевского района, в которых проживают около двух тысяч человек», – заметил глава администрации муниципалитета Николай Вязовик.

Мостовой переход соединяет посёлки Покровка, Минеральное, Яблоновка, Краснояровка, Николо-Михайловка, Загорное, Озёрное, Бельцово, Рославка и Орлиное.

Аварийно-восстановительные работы провёл филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор». За полтора месяца дорожные строители вывезли более 10 тысяч кубометров грунта, отсыпали производственные площадки, усилили три опоры, возвели пять опор и четыре пролёта.

«Сверху опор смонтированы металлические ригели нашего же производства. Провели работы по восстановлению земляного полотна, «дорожной одежды». Дополнительно провели работы по сопряжению старого моста с новым. Остались работы по устройству ледорезов, разборке рабочих площадок. Также наши специалисты проведут работы по укреплению уже имеющихся опор», – пояснил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Движение по мосту транспортных средств массой до 20 тонн разрешат к октябрю. Это связано с процессом набора прочности бетона отдельных элементов мостового сооружения, поясняют специалисты.

Напомним, ремонт мостов выполняется в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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