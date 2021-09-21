Центр «Авангард» в Приморье помогает растить патриотов

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21 сентября 2021, 04:10

Фото предоставлено министерством образования Приморского края

Учебно-методический военный центр «Авангард» в Приморье успешно завершил свою первую смену. Он действует на базе краевого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России «Гвардеец». Работа организована в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому учащиеся школ и колледжей должны получать начальные знания в области обороны.

В настоящее время учебно-методический центр «Авангард» представляет собой полноценный комплекс для единовременного нахождения 36 человек. Смена длилась пять дней. За это время ребята освоили много полезных навыков, в частности, их научили пользоваться радиосвязью, защищаться от химических, радиологических и других атак, разбирать и собирать стрелковое оружие, уточнили в краевом министерстве образования.

«В первую смену обучение прошли двадцать пять юношей из двух школ – второй и четвёртой – Большого Камня», – уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования краевого министерства образования Ирина Индык.

Вопрос создания патриотических клубов «Авангард» в Приморском крае находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяко. Глава региона неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на встрече с Министром обороны России Сергеем Шойгу, во время которой стороны обсуждали вопросы воспитания детей, создания центров, где ребята допризывного возраста могли бы пройти специальную подготовку, при этом обеспеченные всем необходимым, питанием и одеждой.

«Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более ста тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодёжи», – уверен Олег Кожемяко.

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