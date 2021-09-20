Шведское правосудие: нацистский жест хуже, чем изнасилование

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20 сентября 2021, 23:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука. Знаменитый мост, который соединяет Мальме и Копенгаген

Пока премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вещает о светлом будущем страны, то латвийцы активно обсуждают происшествие в такой «родной» Швеции: группа мигрантов физически надругались над шведом и местное правосудие их оправдало. Вот такие тут царят нравы – европейские ценности.

В чем суть дела?

Банда мигрантов в Мальме шесть часов мучала 21-летнего шведа по имени Кенни: угрожали пистолетом, использовали бутылку от кока-колы… телесно. Пострадавший был уверен, что его убьют, но сумел вырваться и прыгнуть в канал, где его «выловили» полицейские. Когда банда мигрантов издевалась над молодым человеком, то снимала все это на видео. Видимо, им доставляло удовольствие смотреть на страдания человека.

Преступников задержали, и они предстали перед судом. В зале суда они продолжали смеяться над потерпевшим и глумиться над его унижением.

Молодой человек не выдержал подобных издевательств, вскочил и крикнул «Х@Гитлер», а также отсалютовал нацистским приветствием. Конечно, это взбесило мусульман. Молодой человек прокомментировал это так: «Самый быстрый способ оскорбить этих людей».

Шведское правосудие возбудило дело против самого пострадавшего за этот жест, а насильники отделались легко: один был оправдан за «отсутствием» доказательств, второй был по той же причине оправдан, а один отправился в тюрьму, где уже был за подобное преступление.

Эта история имела огромный отклик в Латвии:

Латвийский публицист Элита Вейдемане:

«Смотрите, что нам готовит Голубева (глава МВД), партии «Новое Единство», «Прогрессивные». 21-летнего юношу изнасиловала банда мигрантов, снимая на видео и выложили в сеть. Что нас ждет?»

Экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича: «Я понимаю, что если мы допустим поток нелегалов в Латвию, то тут будет просто кошмар. Такое, как в Швеции может повториться и в Латвии. Поймите!!! Это люди другой культуры, воспитания и они не будут жить по законам нашего государства. Начнутся «потасовки» и более серьезные вещи. Разве мы этого хотим?»

Латвийский политолог Янис Григалис: «Скажу просто! Если правительство страны будет раздумывать долго о толерантности, то потом мы будем уже решать в срочном порядке такие проблемы – как «выставить» нелегалов обратно в свои страны. Я понимаю, что это «профессора, видные бизнесмены, ученые» надругались бутылкой над молодым человеком? Ну, также нам «преподносят» некоторые политики вот подобных нелегалов!»

Согласна полностью! «Дотолерастились», однако европейцы… Вот они наши европейские ценности!

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