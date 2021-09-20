Правительство выделит Крыму около полумиллиарда рублей для ликвидации последствий паводка

Правительство Российской Федерации выделит Крыму около полумиллиарда рублей для ликвидации последствий паводка. Большая часть средств будет направлена на решение жилищного вопроса тех, чьи дома пострадали.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что почти 400 миллионов рублей получат граждане, которым необходимо купить новое жилье или провести капитальный ремонт прежнего после удара стихии. Предполагается, что средства дадут возможность приобрести дома и квартиры, а также отремонтировать более 33 тысяч квадратных метров.
Оставшаяся сумма будет направлена на расчистку русла рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе.
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