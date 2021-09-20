Эксперт рассказал, как удалось снизить употребления алкоголя в России

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20 сентября 2021, 17:45

Доктор медицинских наук Андрей Дёмин рассказал о мерах, предпринимаемых российскими властями для снижения уровня употребления спиртного жителями страны.



Учёный напомнил, что алкогольной зависимостью страдают не только в России, но и в других странах мира. Чтобы избавиться их от пагубной зависимости, требуется современная диагностика, лечение и программа реабилитации. Одной из эффективных мер считается ограничение доступности самих спиртных напитков. Сокращение потребления алкоголя возможно посредством увеличения цен на него.



Крайне негативное влияние на человека оказывает реклама спиртного. Если её ограничить, это гарантировано приведёт к уменьшению употребления алкоголя, считает учёный. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что за последнее десятилетие уровень употребления алкоголя в стране сократился на треть. Это огромное достижение государственной политики. При этом пандемийный 2020 год отличился всплеском употребления алкогольной продукции. Следствием этого стало увеличение случаев домашнего насилия, рост преступности. Фальшивые заявления о положительном влиянии спиртного на иммунитет также сыграл свою роль. На самом деле спиртное разрушает иммунитет и увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, заключил учёный.





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