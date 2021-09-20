Четырнадцать тысяч случаев укусов клещей произошло с начала сезона в Подмосковье

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20 сентября 2021, 17:22

Фото: pixabay.com

В Московской области свыше четырнадцати тысяч случаев укусов клещей было зарегистрировано с начала сезона, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

На шестнадцатое сентября было выявлено 14 107 таких случаев, включая свыше трех с половиной тысяч случаев укусов детей.

За такой же период прошлого года в регионе выявили более 15,3 тысячи случаев, в том числе свыше четырех с половиной тысяч случаев среди детей, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

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