В Великобритании начали прививать от COVID-19 детей от 12 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 16:26 Источник: rg.ru

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В Великобритании приняли решение делать прививку вакциной от COVID-19 детям с 12 лет. При этом согласие родителей обязательным не является, если их чадо не против укола.

В начале текущего месяца Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации страны не рекомендовал вакцинировать детей от 12 до 15 лет. Это связывали с тем, что несовершеннолетние переносят коронавирус преимущественно в легкой форме.

Ранее детей в Великобритании прививали в том случае, если у них есть осложняющие течение коронавирусной инфекции заболевания, либо если они проживают со взрослыми, входящими в группы риска.

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