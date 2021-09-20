Личный фонтан для тёщи председателя Орловского облсовета

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20 сентября 2021, 15:21 Егор Кагарлинский

Леонид Музалевский

«Для этического внешнего вида мне захотелось,

что бы не пруду был фонтан». Т.А.Красилова

Аркадий Николаев, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса г. Орла неоднократно посещал пруд «Красная горка», который много лет находится в аренде у ОАО «Автокомплекс», возглавляемого Светланой Музалевской (в девичестве Красиловой). Она является не только директором «Автокомплекса», но и законной супругой председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря Орловского регионального совета партии «Единая Россия» Леонида Музалевского. На берегу пруда находится дом, по странному совпадению находящийся в собственности у гражданки Т.А. Красиловой, которая приходится тёщей спикеру областного парламента. Со временем доступ к пруду был загорожен железными воротами, в водоохранной зоне появились строения, некоторые из которых выглядят вполне капитальными, но нигде не зарегистрированы. Николаевым были выявлены и отдельные признаки загрязнения пруда сточными водами из домовладения семьи спикера.

По этому поводу в конце прошлого года была назначена проверка. Материал проверки КУСП (Книга учёта сообщений о преступлениях) № 6536 от 12 января 2021 года по заявлению Николаева. Завершили её быстро. Но потом прошёл месяц, затем второй, третий… И только 17 августа 2021 года, через семь месяцев, по материалу проверки было принято процессуальное решение. Но его содержание показывает, что родственников Музалевского гораздо больше беспокоили не проверки их недвижимости и загрязнения пруда, а то, что в период между появлением результатов проверки и внесением постановления появились новые обстоятельства, которые тёща Леонида Семёновича Музалевского решила заранее объяснить, хотя напрямую «возможного загрязнения водного объекта и незаконного строительства объектов водоохранной зоне» эти обстоятельства не касались.

Есть в русском языке поговорка: «На воре шапка горит!» И родственница спикера, видимо, внимательно следящая за публикациями о её доме, случайно выдала страшную тайну, о которой в ходе этой проверки, похоже, никто её и не спрашивал. Она призналась, что имеет непосредственное отношение к тому, что на упомянутом водном объекте появился фонтан! Странно, но о фонтане до этого вообще никто не говорил и не писал.

В марте 2021 года, когда проверка, о которой идёт речь, уже почти два месяца как была завершена, Аркадий Николаев с другими общественниками посетил владения семьи Музалевских по несколько иному поводу. Он выяснил, что в середине пруда круглосуточно работает мощный погружной насос. Откуда к нему подаётся электричество – неясно. Если от частного дома, то, поскольку пруд арендован организацией, тариф для которой выше, чем для частников, речь может идти о мошенническом хищении электроэнергии. Если же энергия подаётся просто «от столба», то это уже открытое хищение. Для того, чтобы прояснить ситуацию и сообщить о возможном преступлении, Николаев пригласил к пруду сотрудников Россетей и полицейских и снял об этом мероприятии небольшой видеосюжет.

22 ОШИБКИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА СИДОРИНА В 42 СТРОЧКАХ ТЕКСТА



Когда я взял в руки и начал читать готовившееся семь месяцев постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на полутора страницах и начал читать отпечатанный на официальном бланке текст, который подписал участковый уполномоченный ОМВД России по Орловскому району младший лейтенант полиции А.М. Сидорин, а утвердил начальник полиции ОМВД России по Орловскому району подполковник полиции И.В. Трутнев, меня стали обуревать смешанные чувства. В архивах можно найти документы столетней давности времён гражданской войны, которые составляли полуграмотные, иногда в лучшем случае проучившиеся пару лет в церковно-приходской школе комиссары. Так вот, их протоколы и постановления по сравнению с текстом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 августа 2021 года, были шедеврами русского языка. Я не поленился и аккуратно отметил все орфографические, синтаксические и стилистические ошибки, сделанные на полутора страницах. И был поражён: в 42 строчках постановления (не считая подписей) таких ошибок было обнаружено 22 штуки. Несколько из них можно было бы считать опечатками, но разве могут быть неисправленные опечатки в официальном постановлении? Тем не менее, в документе имелись ошибки на любой вкус… Это фантастика!



Вот некоторые примеры из одного предложения: «По заявлению а возможном загрязнении» (нужно писать не «а», а «о»), «дом, который предположительно зарегистрированный» (нужно писать «зарегистрирован», «супруге Музалевского Л.В.» (инициалы Музалевского Леонида Семёновича Л.С.), «расположены незаконные подстроки из за чего происходит загрязнения» (нужно писать не «подстроки», а «постройки», а перед сложным предлогом «из-за», который пишется через дефис пропущена запятая). В общем, в одном предложении младший лейтенант Сидорин А.М. допустил девять ошибок!



Да что мы с вами ошибки считаем? Вот полный текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Наслаждайтесь!



Текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанный младшим лейтенантом Сидориным

Не так давно мне довелось пообщаться с одним высоким полицейским руководителем, который совершенно серьёзно рассказывал мне о том, что все сотрудники полиции, кроме сотрудников патрульно – постовой службы, имеют высшее образование. Так вот, я как дипломированный юрист, хочу констатировать, что автор постановления, поскольку он является офицером полиции, высшее образование имеет, но, как преподаватель с двенадцатилетним стажем и человек, много лет работающий с русским языком, могу предположить, что высшее образование упомянутым сотрудником полиции было получено без получения им объёма знаний начальной школы, в которой преподают русский язык. Говорят, что для мигрантов у нас организовывают курсы изучения русского языка, а те, кто хочет получить российское гражданство, сдают экзамены. Я уверен, что младший лейтенант Сидорин экзамен по русскому языку не сдаст. Не знаю, сдаст ли этот экзамен подполковник полиции Трутнев, утвердивший постановление в полторы страницы с 22 ошибками. Но орфографические и синтаксические, а также стилистические ошибки в официальных документах заставляют сомневаться не только в знании русского языка его авторами, но и в достоверности таких бумаг, в убедительности доводов, и показывают наличие формального, а точнее просто наплевательского отношения к своему профессиональному долгу. Подобные послания не только компрометируют сотрудников полиции и МВД в целом, они демонстрируют гражданам настоящее пренебрежение со стороны даже тех офицеров, которые только начинают свой путь по служебной лестнице. Об унижении русского языка людьми, живущими и работающими на родине Тургенева и Фета, мы вообще не говорим…



У ГУБЕРНАТОРА СВОИ ФОНТАНЫ, У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛСОВЕТА - СВОИ



В видеосюжете, который сняли общественники 5 марта 2021 года на семейном пруду Музалевских, крупным планом показана полынья в середине пруда, в центре которой торчит труба. Из этой трубы днём и ночью, месяц за месяцем, потоком лилась вода. Понятное дело, что этот поток имел искусственное происхождение (о родниках посреди прудов я не слышал). И его искусственное происхождение позволяет предположить, что внизу был запущен мощный погружной насос. И насос этот работал не сам по себе, а от бытовой электросети. В видеосюжете сотрудникам полиции и Россетей задавался вопрос: понимают ли они, что постоянно работающий насос потребляет довольно большое количество электроэнергии, что расположен он в пруду, который арендует организация? А еще их спрашивали, не является ли обычным воровством использование тарифа для физических лиц вместо тарифа для организаций, или прямая запитка насоса от столба, минуя всякие счётчики? В сюжете сотрудники ничего ответить не смогли. В том числе ничего не говорили про насос и трубу посреди пруда.



Сотрудники орловской полиции у пруда с



А вот гражданка Красилова Т.А. (тёща председателя Орловского областного Совета народных депутатов), опережая события, пояснила полицейским, что с 2002 года является собственником домовладения, расположенного в посёлке Красная Горка. Она сообщила, что на участке расположены дом и баня, что водоём принадлежит на праве аренды ОАО «Автокомплекс» (генеральный директор Светлана Музалевская). А дальше младший лейтенант Сидорин приводит прямую речь домовладелицы: «Для этического внешнего вида мне захотелось, что бы не пруду был фонтан» (Орфография автора сохранена,-Ред.). Дальше идёт речь младшего лейтенанта: «С разрешения ОАО «Автокомплекс» (то есть собственной дочери,- Ред.) Красилова Т.А. установила электрический насос и сделала небольшой фонтан».



Вообще-то жителям Орла не нужно объяснять, что такое фонтаны. За годы пребывания у власти губернатора – коммуниста Андрея Клычкова их было построено и запущено достаточно. А денег потрачено так много и так ярко, что «фонтанный бизнес губернатора» в ближайшем времени, несомненно станет предметом уголовного делопроизводства.



«Фонтаны Клычкова» - стационарные объекты с многочисленными струями, иногда подсветкой и даже музыкальным сопровождением. «Фонтан Музалевского» - это ржавая труба из которой постоянно течёт вода. Видимо у тёщи спикера облсовета какие-то странные представления об «этическом внешнем виде».





Найдите 10 отличий: слева «фонтан Клычкова», справа – «фонтан Музалевского».

У губернатора с «фонтанными делами», похоже, начались проблемы. Чуть больше месяца назад СМИ сообщили, что сотрудники УФСБ по Орловской области пришли с обысками в офисы фирм, связанных с семьёй Маркиных. Эти фирмы получили подрядов на обустройство городских пространств более чем 1,8 миллиарда рублей, а главу семейства Михаила Маркина не без оснований стали считать «любимым подрядчиком губернатора».

Как выяснилось, фонтаны являются «общим больным местом» и для семейства Музалевского, и для губернатора Клычкова, и даже для любимого советника губернатора Сергея Лежнева, который приложил не только руку, но и другие части тела к организации строительства и реконструкции фонтанов в Орле фирмами Михаила Маркина. Как ему казалось в августе 2020 года, идея строительства фонтанов – дело весьма перспективное во всех смыслах.



Вот что писал Лежнев в то время после посещения владений губернатора Пензенской области Белозерцева и осмотра фонтана в Пензе: «Увидел такую красоту у губернатора Пензенской области и расстроился. Помню, как Андрей Клычков похвалился губернатору Пензенской области о том что нашему региону удалось войти в программу Сбербанка и они готовы профинансировать фонтан. Иван Белозерцев подхватил тему и поехал в Сбербанк. И вот такая красота уже появилась у них, а не у нас. Я очень рад за жителей Пензенской области, и расстроен что у нас такой красоты нет... а могла быть».

Сегодня экс - губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже полгода как находится под стражей в связи с уголовным делом о взятках в особо крупных размерах, а строительство фонтанов в Орловской области стало предметом пристального внимания не только Контрольно–счётной палаты Орловской области, выявившей в этом процессе нарушения в десятки миллионов рублей, но и правоохранительных органов. И вопрос о том, каким образом между чиновниками и подрядчиками распределялись средства, выделенные на обустройство городской среды, остаётся открытым.





ФОНТАН КАК ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



А теперь немного о том, для чего тёще Леонида Семёновича Музалевского, пока ещё председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия», Т.А. Красиловой понадобилась легенда о «фонтане для этического внешнего вида».

Всё очень просто: так называемый фонтан имеет не «этическое» и даже не эстетическое предназначение. Это самое что ни на есть утилитарное устройство. Труба посреди пруда, выдаваемая за фонтан, причём в круглосуточном режиме, на самом деле является внешним выходом от электроприбора, работающего в постоянном режиме для того, чтобы вода в пруду не застаивалась и не замерзала зимой. Раньше в зимний период для того, чтобы рыба дышала, рубили полыньи, а сейчас достаточно установить мощный насос. Забота о людях, которые не занимаются теперь рубкой льда, о чистоте воды в пруду, арендуемом фирмой жены около тёщиного дома – дело, конечно, важное. Тем более забота о том, чтобы рыбам было лучше жить в холодное время года. Но вот за чей счёт такая забота организована – до сих пор остаётся тайной. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 августа 2021 года ни слова об этом нет. Официального ответа из компании «Россети», представителей которой Аркадий Николаев пригласил на «пруд Музалевского», он не получал. По его словам, он не получал никаких документов и от сотрудников полиции по итогам рассмотрения его заявления (сообщения) о возможном хищении электроэнергии членами семьи спикера Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского. Если бы на месте жены и тёщи секретаря Орловского областного отделения партии «Единая Россия» и председателя облсовета были бы рядовые граждане, то полиция немедленно проверила бы их на предмет хищения электроэнергии, а представители Россетей стремительно провели бы расследование (ведь было подозрение, что крадут энергоресурс именно у них). Но по поводу «фонтана» и те, и другие молчат.

Не владея информацией о том, какой именно насос работал в течение многих месяцев на постоянной основе в «пруду Музалевского», мы не можем даже приблизительно определить масштабы потреблённой им электроэнергии. Единственное на что могут сослаться сотрудники полиции и «Россетей», объясняя свою бездеятельность, то это тот факт (он зафиксирован на опубликованном видео), что 5 марта 2021 года они не были допущены охраной объекта ни к месту подключения насоса, ни к счётчику электроэнергии. Видимо, по этому поводу ничего путного не могут сказать и они.



Но факты налицо: насос в пруду, по признанию тёщи Леонида Музалевского, был установлен ей лично для придания водоёму интересного лично ей «этического вида». И электроснабжение его – опять же личное дело родственницы спикера. А вот насколько это соответствует действующим правилам потребления электричества, а также требованиям законодательства – до сих пор неясно.

С момента сообщения о возможном преступлении прошло более чем полгода. Но на настоящее время неизвестно, была ли организована какая – либо проверка вообще. На Орловщине такое бывает довольно часто. Хотя обычных граждан за подключение «мимо счётчика» карают довольно строго. Статья 7.19. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» предусматривает при отсутствии уголовно наказуемого деяния в действиях граждан и организаций назначение административного штрафа в размере от 10 до 200 000 рублей.

Кроме того, отдельно посчитают неучтенные ресурсы: сколько электроэнергии потенциально потерял поставщик. Этот объем посчитают по максимальной мощности с момента последней проверки. Даже если подключение было неделю назад, могут запросто начислить оплату за несколько месяцев круглосуточного потребления по повышенным тарифам.

Но такие законы и правила действуют только для обычных граждан. Они давно бы уже выплатили штраф или даже получили уголовную статью. И их родственники за подобные «шалости» - тоже. А Леонид Семёнович Музалевский – не обычный гражданин. И его «необычность» распространяется, похоже, на всех родственников. Этим, как нам представляется, отношение к ним со стороны правоохранителей и объясняется…

P.S. В конце чудовищного по своей неграмотности и малоубедительного по содержанию постановления младшего лейтенанта Сидорина об отказе в возбуждении уголовного дела есть важная деталь. На второй странице имеется отметка: «Копия настоящего постановления «17» августа 2021 г. направлена прокурору Орловского района». И теперь нам крайне интересна реакция прокурора на 22 ошибки в 42 строчках постановления и трогательный рассказ про то, как «для этического внешнего вида» тёща председателя Орловского областного Совета народных депутатов захотела, чтобы на пруду был фонтан…

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