Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

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20 сентября 2021, 14:52 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Сергей Собянин на своем персональном сайте поблагодарил москвичей за поддержку кандидатов из его списка, а также отметил роль Общественного штаба и наблюдателей в обеспечении честности выборов.



«Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. Москвичи проявили очень высокую активность - около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города», - написал Собянин.



Он поблагодарил тех, кто проголосовал за «Единую Россию».



«За тысячи наказов, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались», - отметил Собянин.



Также он поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур.



«Отдельные слова благодарности - команде «Единой России», участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей и составили программу, которую нам предстоит реализовать. Спасибо всем», - заключил Собянин.





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