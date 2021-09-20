5-7 октября в Крокус Экспо состоится форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 14:47

«Мастер-планы развития территорий и их роль в развитии гостиничной индустрии» - одна из ключевых и наиболее интересных тем Форума Регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» выставки PIR EXPO, который состоится 5-7 октября в выставочном комплексе Крокус Экспо. Генеральным информационным партнером форума является издательский дом «Аргументы Недели».

Мастер-планы развития территорий входят в число наиболее перспективных и действенных инструментов, способных обеспечить интенсивное социально-экономическое развитие городских и региональных агломераций, а главное - максимально эффективную реализацию их туристического потенциала.

Сформированные на основе Big data, мастер-планы развития территорий учитывают данные о движении людей, их покупательной способности, предпочтениях, информацию по многим другим параметрам.

Эти аккумулированные в формате мастер-плана сведения, с одной стороны, позволяют региональным и местным властям получить объективную картину туристического потенциала региона, выявить слабые и сильные стороны, определить приоритетные направления для привлечения инвестиций и максимально взвешенно и рационально подойти к вопросу развития туризма на той или иной территории.

С другой стороны, мастер-планы-развития территорий существенно снимают риски потенциальных инвесторов, обеспечивая последних наиболее полной, объективной, достоверной информацией о перспективах проекта, придавая таким образом вложениям максимальную прозрачность.

На форуме планируется обсудить, как и для каких макротерриторий государство планирует разрабатывать мастер-планы и как именно ими смогут пользоваться региональные власти и инвесторы.

Особое внимание участники дискуссии уделят инвестиционным лотам как части правильно подготовленных мастер-планов и обсудят вопросы, связанные с поиском инвесторов под конкретные лоты и банковскими программами кредитования таких проектов под приемлемую процентную ставку.

«Мастер-планы, созданные нашими аналитиками на основе больших данных, позволяют банку эффективно принимать решения о финансировании тех или иных объектов, - сказал Константин Марков, директор по работе с федеральными проектами Сбербанка – Но мы видим, что этот аналитический продукт имеет, как минимум, трех потенциальных потребителей. Подробнее об этом мы расскажем в ходе панельной дискуссии».

«За последние два года растет активность инвесторов, готовых вложить средства в объекты туристической инфраструктуры. И именно мастер-планы призваны стать тем инструментом, который позволит минимизировать риски инвестора, предложив ему готовые проработанные инвестиционные лоты, интегрированные в комплексный план развития территории. Понимая значимость этого направления, мы и сделали мастер-планы темой одной из основных панельных дискуссий Форума», - пояснил Станислав Муханов, исполнительный директор PIR EXPO.

В дискуссии примут участие Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму; Константин Марков, директор по работе с федеральными проектами ПАО Сбербанк; Елена Киселева, партнёр, руководитель практики «недвижимость и инфраструктура» Strategy Partners; Виктория Рожок, эксперт по брендингу территорий LabT; Екатерина Кучерявенко, управляющий директор проектов КБ Стрелка; Владимир Осиповский, начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области; Надежда Выскубова, заместитель министра туризма Тверской области; Григорий Соломин, управляющий партнёр проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» и другие.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация

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