Актриса из фильма «Белое солнце пустыни» попала в секту

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20 сентября 2021, 14:55 Источник: Звезды сошлись. НТВ

Петруха (Николай Годовиков): "Гюльчатай, открой личико!" Фото: GlobalLook

Советская актриса Татьяна Федотова, исполнившая роль Гюльчатай в известном фильме, оказалась в религиозной организации, вызывающей у экспертов множество сомнений.

По словам коллег, Федотова уже два года состоит в секте, руководители которой, армянская семья, выкачивают из людей деньги, имущество, недвижимость. Подобным организациям знаменитости нужны для пиара. Сама 70-летняя артистка считает, что всем нужно прийти к спасению и те, кто не принимает этого учения, заблуждаются. Эксперт-религиовед Игорь Иванишко заявил, что без воли самого человека помочь ему невозможно.

Сейчас Татьяна Федотова «закрыла личико» в деревне в Тверской области. Живет в доме, в котором родилась. Сажает огурцы и помидоры, ведет затворнический образ жизни, постоянно приговаривает «Слава Господу». Регулярно ходит в церковь, которую никто, кроме ее участников, не признает. По словам самой Федотовой, она залезает на крышу и поет оттуда псалмы. В свое время Татьяна Федотова даже привлекла в организацию исполнителя роли Петрухи Николая Годовикова. Он успел пройти там инициацию, но потом об этом сожалел.

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