Сколько реально получила Латвия денег на борьбу с пандемией

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20 сентября 2021, 14:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В связи с пандемией Латвия до 31 августа дополнительно получила из фондов ЕС 3, 062 миллиарда евро. Сколько реально денег потрачено на борьбу с пандемией?

Да уж, кому «война-пандемия», а кому мать родная!

Итак, в какие «места» ушли миллиарды евро, которые предназначены для решения «ковидных» вопросов?

Об этом прекрасно рассказал латвийский публицист Марис Краутманис.

«Больше всего (628 миллионов евро) получили госкомпании, уставной капитал которых был увеличен во время кризиса, и Служба государственных доходов (799 миллионов евро), которая должна была платить пособия по простоям. Наша многострадальная страна снова во-вот превратиться в разбитое корыто: 4, 1 миллиона и 3 миллиарда евро выделено на решение основной задачи – увеличению числа коек и оборудованию! Но! Правительство не забыло (за выделенные деньги) поднять зарплаты топ-менеджменту airBaltic, выделить деньги на строительство дорог и ремонт крыш, на исследование енотовидных собак, финансирование приближенных к себе фирм по связям с общественностью и лебезящих СМИ, а вот на новые кровати для ковидных больных отведено четыре миллиона. С начала пандемии прошло почти два года, а ресурсы системы здравоохранения не так уж сильно выросли. Оно дрожит и трясется всем телом уже при первых двух сотнях ковид-больных третьей волны. Больницы вводят ЧС, а что будет при 800 больных?

Ведь мы почти два года всячески укрепляем систему здравоохранения. Потратили три миллиарда. Где же эффект? Куда делись деньги?

На днях министр здравоохранения Дэниэль Павлютс сохранил свой пост. Логично, ведь его отставки потребовали оппозиционные партии. А у правящих голосов больше.

Но тут ничего не поделаешь: пока у власти находится нынешний состав Сейма, останется и нынешняя политика: мясо-авиационным менеджерам, игровым залам, строительным картелям, шкура-индустрии здравоохранениям социального обеспечения, потроха-пиарщикам и рекламщикам, а жилы, рога и копыта – тем, кто действительно занимается уходом за ковид-больными».

У меня вопрос!!! Когда Всевышний обратит внимание на Латвию и просто спасет людей?

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