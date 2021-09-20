В России запретили кудахтать и хрюкать на садовых участках

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20 сентября 2021, 14:19 Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Россиянам может грозить крупный штраф, если у них на даче заметят мелкую сельхозживность. Так решил Верховный суд. Больше никаких курятников – только грядки.

Началось все с конфликта в Волгограде. У местной жительницы на участке, по документам предназначенном для садоводства, обнаружили беззаботно разгуливающих куриц. А использование земли не по значению – административное правонарушение. Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей. Пытаясь оспорить это решение, она дошла до Верховного суда, но и там ей не помогли – все по закону. Кто хочет завести свинарник или курятник, должен приобретать специальные земли.

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