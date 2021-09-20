В каких странах запрещено использование зверей в качестве развлечений и зрелищ

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20 сентября 2021, 14:20 София Савицкая

Фото: cоцсети

Больше 45 государств в мире запрещают использование животных в цирках и контактных зоопарках. Причин огромное количество от жестокой дрессировки, до пагубного влияния таких зрелищ для подрастающего поколения.

Страны Европы.

Одной из первых стран, которая решила прекратить издевательство над животными стала Австрия. С 2002 года в этой стране существует закон о запрете использования диких животных в качестве развлечения и зрелищ, до этого зоозащитники годами боролись за судьбу зверей.

Использование диких животных запрещено и в Бельгии. 12 июня 2013 года был принят закон, предложенный Лореттой Онеклинкс, о запрете на использование диких животных. Поэтому в Бельгии больше не будет выступлений цирковых компаний, которые держат львов, тигров, слонов и других животных. Но пока что разрешены кошки, собаки, верблюды и лошади.

В Великобритании парламент принял закон о полном запрещении содержания и использования диких животных в цирке с июля 2012 г. Пока что, запрет работает только на использование неодомашненных зверей в Англии и Уэльсе, поскольку в Шотландии и Северной Ирландии нет цирков с дикими животными. Теперь дрессировать разрешается только тех животных, которые родились в неволе. Дельфинарии также запрещены.

В Германии пока что нет таких законов, но 89 городов этой страны выступают против этого.

Италия. В 2017 году произошло финальное голосование о запрете использования животных в цирках, это касается и передвижных шоу, которые будут приезжать на гастроли. Учувствовать смогут только люди.

В мае 2019 года вступил закон и в России, в столице Ингушетии. Закон о запрете цирков шапито. Мэр Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки шапито, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными. Он считает, что детям необходимо прививать любовь к животным. В других городах России уже много лет идет борьба за защиту зверей от цирков и зоопарков, пока что безуспешно.

Украина. В правительстве Украины одобрили законопроект о запрете использования животных в цирках в 2019 году. 9 ноября 2017 года Киевский городской совет поддержал проект решения «О прекращении размещения передвижных заезжих цирков-шапито с животными на территории города Киева». Кабинет министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Страны Азии, а именно: Китай, Индия, Иран, Израиль, Сингапур и Тайвань также выступают против эксплуатации животных в городских цирках.

Государственный департамент Индии распорядился выпустить на волю всех слонов, которые содержаться в зоопарках и цирках. А в Китае давно уже выступает знаменитый традиционный цирк, который завоевал свою мировую славу благодаря выступлению людей, а не животных.

Больше 12 стран Центральной и Южной Америки поддерживают отмену использования животных, таких как Коста-Рика, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Сальвадор.

Первой страной, запретившей издевательства над животными, стала Боливия. А в Бразилии вступил запрет после нападения льва на ребенка шести лет во время представления.

В Северной Америке, в США произошел запрет в Гавайях, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

В Канаде закон о запрете номеров с дрессированными животными появился после того, как на тигра во время представления упал горящий обруч. Локальные запреты на использование любых животных в цирках в 28 муниципалитетах.

Океания. Несколько городов Австралии: Хобсонс Бей, Паррамата, Лисмор, Серф Кост Шайр и другие приняли закон, который запрещает использовать некоторые виды животных в цирках.

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