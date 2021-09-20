Испытано на себе: как я сдавала тест на коронавирус в Латвии​

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 14:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство здравоохранения Латвии предоставило жителям страны возможность пройти тест на Covid-19. Как оказалось, что есть нюансы. Итак, история о том, как шеф-редактор Балтийского бюро «Аргументы Недели» решила сделать тест!

Все началось с того, что в Латвии резко похолодало… А я, как женщина «горячая» решила еще продлить себе лето. Да не просто продлить, а от всей души: облачилась в льняное платье, балетки на босу ногу, легкий кардиган и вперед! Ну думаю, что из машины да на встречу – не замерзну! Но, как это бывает… Одним словом, вынуждена была я около двух часов дышать свежим и прохладным воздухом.

Когда уже прибыла домой, то почувствовала, что меня слегка «морозит»: температуры, насморка, кашля, к счастью, нет, но до идеального состояния…

Тут же мне в голову полезли «красивые» мысли: коронавирус обуял! Долго не думая, решила проконсультироваться с медиками. Ответ моих врачей был один – сдай тест на ковид!

А надо сказать, что в Латвии с этим делом строго: следует позвонить по телефону 8303 и записаться. Да, единый телефон! Все просто, строго, четко… я так думала.

Дело было в субботу. Как и «вещает» реклама от министерства здравоохранения, что «оператор предложит клиенту наиболее раннее время для обследования».

Итак, я позвонила. Разумеется, на платный тест. Сегодня в Латвии тесты на ковид платные, а сумма от 30 до 50 евро и далее, далее, далее…. Любой каприз за ваши деньги предлагают латвийские лаборатории: без очереди, например, да и домой приедут.

А «вона» нет! Оказывается, что есть и бесплатные тесты! Это я узнала от оператора, когда позвонила по телефону в 12.15 в субботу!

Оператор мне любезным голоском объяснила, что тест на ковид я могу пройти и спросила: «Вы по направлению или платно?»

Конечно, я тут же «вцепилась» в направление – интерес журналиста! Нужно делать платный тест с направлением? От кого?

Милый голосок оператора уточнила: «Направление от семейного врача. Тогда тест бесплатно!»

У меня сразу возникла мысль: направление должно же быть как-то обосновано? А иначе тогда зачем платный тест?

Я поделилась этой мыслью с милым голоском оператора. Четкого ответа не последовало… Я понимаю, что никто мне не обязан «читать» часовую лекцию про ковид, но дать информацию можно?

Вот честное слово, я не поняла, а как операторы (по телефону) могут проверить есть ли направление? Например, семейный врач решил, что направление нужно и следует зайти за ним в часы приема, конечно. Но человек же заинтересован быстрее узнать свой «диагноз» и названивает, чтобы записаться… Своими сомнениями я поделилась с оператором… И, видимо, зря! Дословно передаю разговор!

Оператор: Уж поверьте!!! Мы найдем способ проверить!!!

АН: Так я могу сейчас записаться тогда? Если мне врач даст направление, то я сделаю по квоте, а если нет – платно. Не хочу тянуть долго!

Оператор: Нет, я не могу записать сейчас. У вас нет направления!

АН: Хорошо. Один вопрос, а как вы по телефону сможете проверить наличие направления?

Оператор: Вы не поняли? Я сказала, что у нас есть возможность! Что вам еще не совсем понятно? Я не обязана вам ничего объяснять! Это не моя обязанность. Не обязана давать такую информацию!

АН: Да я не прошу мне выкладывать все нюансы вашей «секретной» работы, а хочу получить элементарную информацию! Это невозможно?

Оператор: Я ничего не буду говорить!

АН: Девушка, я представилась, когда звонила. Можно мне узнать ваше имя или «позывной»? Я только чувствую, что «с лица вы красавица», но имя можно прознать?

Оператор: Лиене Берзиня.

АН: Благодарю.

Оператор: Всего доброго. Записали мое имя? Так вот я не Лиене Берзиня. Ха-ха…

И кто, скажите, из нас должен показаться узкому специалисту, например, психиатру?

Это отвечает мне представитель государственной организации, которая именуется министерство здравоохранения Латвии, и которая тратит огромные деньги на борьбу с ковидом, но главное!!!! Министерство здравоохранения Латвии и «прилегающие ковидные» государственные организации постоянно говорят о том, чтобы латвийцы внимали информацию!

Сильно удивленная я «отправилась» за комментариями к депутату Сейма Рамоне Петравичи:

«Это просто анекдот. Как вам ничего не объяснили? Что значит, то «Лиене Берзиня», то нет? Как такой ответ может быть в государственной организации? На рекламу «ковида» и все, что с ним связано министерство здравоохранения получает очень большие деньги. И они обязаны дать, как можно больше, информации. Думаю, что этот вопрос следует задать министру здравоохранения Латвии. Как могут люди позитивно относиться, например, к вакцинации после того, когда им, простите, ответят грубо или вообще не ответят? Это антиреклама! Антиреклама всей вакцинации, тестам… После таких разговоров, увы, испорченное настроение и недостаток информации».

Министерство здравоохранения молчит пока! Видимо, думает о дальнейшем финансировании или новых санкциях…

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