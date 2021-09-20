Богатые россияне стали чаще вкладывать деньги в бриллианты и вино

Если раньше российские миллиардеры предпочитали инвестировать средства в основном в недвижимость, то теперь аналитики отмечают, что появилась альтернатива.
За январь-август 2021-го на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у россиян вырос спрос на предметы искусства. Уже практически раскупили Левитана, Айвазовского, Шишкина и других. Стоящих картин теперь даже не хватает. Небывалый ажиотаж коснулся и ювелирных изделий. Также россиян заинтересовало коллекционное вино. Впрочем, недвижимость за рубежом по-прежнему занимает у инвесторов лидирующие позиции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.