Богатые россияне стали чаще вкладывать деньги в бриллианты и вино

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20 сентября 2021, 13:58 Источник: Lenta.ru

Фото: pixabay.com

Если раньше российские миллиардеры предпочитали инвестировать средства в основном в недвижимость, то теперь аналитики отмечают, что появилась альтернатива.

За январь-август 2021-го на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у россиян вырос спрос на предметы искусства. Уже практически раскупили Левитана, Айвазовского, Шишкина и других. Стоящих картин теперь даже не хватает. Небывалый ажиотаж коснулся и ювелирных изделий. Также россиян заинтересовало коллекционное вино. Впрочем, недвижимость за рубежом по-прежнему занимает у инвесторов лидирующие позиции.

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