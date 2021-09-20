Разработчики ДЭГ раскрыли детали проверки голосов с «отложенным решением»

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20 сентября 2021, 13:52

Фото: pixabay.com

Вчера завершилось трёхдневное электронное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. По данным на 8 утра 20 сентября 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.



В этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса.



Технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учёта результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределённом центре обработки данных (ЦОД).



Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования.



По оценке специалистов «Лаборатории Касперского», время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях.



При этом в Департаменте информационных технологий города Москвы (ДИТ) подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчёта голосов данные.





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