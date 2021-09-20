Политолог Григорий Киселев: КПРФ сознательно привлекала к участию в выборах на Кубани маргиналов

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20 сентября 2021, 12:09

По данным некоторых СМИ, в драке с представителем кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрия Коломийца принимали участие члены организации «Граждане СССР». В частности, об этом сообщает сайт obzor.io: издание пишет, что ответственность за нападение на Алексея Глимейдо якобы взяла на себя организация «Граждане СССР», а само оно, предположительно, не имеет отношения к выборам.

О самом Глимейдо из открытых источников известно, что он недавно объявил себя «Создателем Мира», заявлял о своей позиции ковид-диссидентства, является участником группы «Община Вольных Русов», был судим за кражу, грабеж и нарушение административного надзора. Издание также сообщает, что представитель кандидата якобы вёл себя на участке вызывающе, чем мешал работать членам участковых комиссий. Притом, перед выборами он, по данным издания, обучался у другого активиста – Романа Дутова, который ранее был судим за мошенничество, а сейчас является членом движения «За новый социализм».

«Практически сертифицированные мошенники, сторонники теорий заговора, отрицающие ковид и действующее российское законодательство, считающие себя «гражданами СССР» представители – лучший показатель кадрового голода в КПРФ и того, что партия изначально настраивала наблюдателей на провокации. Это подтверждают и «слитые» в сеть однотипные распечатки «особого мнения», которые членам УИК от КПРФ раздали задолго до окончания выборов. Их задача была сформулирована четко – не бороться за голоса избирателей, а устраивать скандалы, делать все, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов», — заявил по этому поводу руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселёв.

По мнению политолога, парламентская партия могла сознательно привлекать представителей маргинальной общественности к участиям в выборах. «Парламентская партия в дни выборов готова связываться с «гражданами СССР», провокаторами, западными агентами, чтобы затем громко объявить – выборы сфальсифицировали. Да, это политика. Но это циничная, провокационная и грязная политика, не достойная партии, претендующей на роль второй в стране», — резюмировал он.

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