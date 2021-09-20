Андрей Бочкарев: «Запуск БКЛ метро улучшит доступность более 100 городских точек притяжения»

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20 сентября 2021, 11:49

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро улучшит транспортную доступность более 100 точек притяжения - парков, вузов, объектов спорта, культуры и досуга. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Запуск БКЛ не только позволит пассажирам метро значительно экономить время на ежедневных поездках, но и повысит транспортную доступность более 100 объектов, находящихся в зоне притяжения новых станций»,- отметил Бочкарев.



По его словам, с открытием всех станций БКЛ появятся более удобные маршруты к 16 объектам спорта, более чем к 40 паркам, зеленым и прогулочным зонам, к 27 корпусам различных учебных заведений, 38 объектам культуры и досуга.



«На сегодняшний день благодаря БКЛ уже улучшена доступность спортивных объектов в районе Ходынского поля - дворца спорта «Мегаспорт», объектов ЦСКА, также линия пройдет по территории Мневниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера. Что касается популярных прогулочных маршрутов, то после полноценного запуска линии москвичам станет удобнее добираться до таких парков, как «Сокольники», «Коломенское» и усадьба Воронцово», - добавил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций Московского метрополитена) напомнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.



«Таким образом, пассажиры, используя Большое кольцо, смогут добираться из одной точки города в другую практически в два раза быстрее и без необходимости пересадки в центре города»,- сообщил Кравцов.



В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы напомнили, что проект БКЛ метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.



В минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».



«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена»,- сказал Собянин.





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