Выпускница университета в Перми рассказала о пропускном режиме в вузе: «Металлорамок на КПП никогда не было»

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20 сентября 2021, 11:52

фото: vk.com/permuniversity

В Перми в государственном университете в понедельник утром 18-летний студент устроил стрельбу. По его признанию, он давно готовился к нападению. Подозреваемый пришел в вуз с охотничьим гладкоствольным ружьем.

В результате инцидента погибли восемь человек. Несколько человек ранены. Стрелок был ранен силовиками при задержании и скончался.

Выпускница ПГНИУ рассказала о ситуации с пропускным режимом в университете. Женщина окончила университет в Перми 2013 году после общалась с бывшими сокурсниками, которые учились в магистратуре, приезжала на курсы повышения квалификации.

По словам собеседницы RT, как и в годы её учёбы, так и после, проходной режим был на низшем уровне. Она отметила, что никто не спрашивал и не досматривал на КПП со стороны Перми-2.

Выпускница также рассказала, что в корпусе химического факультета в столовой всегда было много посторонних людей, которые могли зайти туда пообедать. "Насколько я знаю, металлорамок на КПП никогда не было", — заключила она.

Тelegram-канал "Раньше всех. Ну почти" уточнил, что устроивший стрельбу молодой человек 2003 года рождения был вооружен гладкоствольным ружьем Huglu 12 калибра.

В паблике вуза в соцсети «Вконтакте» сообщается, что "в Пермском университете с 2019 года действует контрольно-пропускная система. Для доступа в корпуса используется студенческий билет с вклеенным чипом или карта-пропуск. Вход в университет для гостей возможен при наличии документа удостоверяющего личность. Гость проходит регистрацию в бюро пропусков (холл корпусов №1, №5, №8), где ему выдают временный пропуск, который возвращается на выходе".

В конце августа 2021 года появилось сообщение о тестировани в вузе" система распознавания лиц"

"В ПГНИУ установлено оборудование для входа по распознаванию лица. Система предназначена для создания временных пропусков для гостей ПГНИУ, доступа студентов и сотрудников вуза. Сейчас она тестируется в корпусах №1 и №2", - опубликовано сообщение в соцсети.

Перед нападением Тимур Бекмансуров опубликовал в соцсети «Вконтакте» сообщение.

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