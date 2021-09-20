В Крыму местные жители протестуют против маршрута прокладки новой трассы Симферополь - Ялта

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20 сентября 2021, 11:24 Источник: Аргументы Недели - Крым

фото с ФБ Сергея Крылова

Инициативная группа установила религиозный знак в месте, где должна будет пройти новая трасса на Ялту в обход Симферополя.



Напомним – обход столицы Крыма планируется с трассы «Таврида» перед Симферополем (со стороны Феодосии) на село Перевальное (находится на трассе «Симферополь-Ялта»). В месте примыкания трасс новая дорога пройдет вблизи Айянского водохранилища. Часть местных жителей не согласна с таким планом и прикладывает усилия для предотвращения строительства, настаивая на переносе хорды.



19 сентября 2021 года инициативная группа из пары десятков человек установила поклонный крест возле Айянского водохранилища в месте, где будет проходить дорога.



Выступающий сказал: «Вера осталась только в высшие силы … Этот крест будет служить нам памятью о наших двух годах мучений, которые нам устроили чиновники, либо этот крест станет крестом для наших мест – водохранилища и села. И мы приложим все силы, чтобы этого не случилось».







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