Гранты на развитие своего дела получили социальные предприниматели Приморья

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20 сентября 2021, 11:08

От 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего дела смогут потратить 59 социальных предпринимателей Приморья, получивших гранты. Потратить деньги можно до конца 2022 года.

Конкурсная комиссия одобрила поддержку из краевого бюджета пяти десяткам компаний, представляющих различные сферы деятельности: от детских образовательных центров до этнографического парка «Изумрудная долина» и предприятия, которое реализует мебель, произведённую заключёнными.

«Среди инициатив социальных предпринимателей есть и проекты, отточенные на акселераторе «Бизнес от сердца», и новые задумки. На конкурсе мы увидели самые разные проекты – от улучшения каких-то отдельных аспектов бизнеса до запуска новых направлений, которые помогут решению проблем общества», – поясняет Ольга Кудинова, руководитель Центра инноваций социальной сферы, одного из структурных подразделений центра «Мой бизнес».

Субсидии из краевого бюджета социальные предприниматели получили в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Самыми популярными целями гранта стали аренда и ремонт помещений, а также закупка необходимой оргтехники и стройматериалов.

Так, Ирина Муравьева полученный грант планирует потратить на ремонт и арендную плату своего предприятия – семейного бассейна «Аквапупс». Ремонт позволит расширить существующее пространство, в том числе сделать его пригодным для занятий на суше рядом с бассейном. А помощь в уплате арендной плате позволит предпринимателю увеличить поток детей, включая ребят из социально незащищённых семей.

«Приятно, что есть такая поддержка от государства. Специалисты центра «Мой бизнес» нам грамотно всё объяснили. В результате мы приняли решение участвовать в конкурсе. Вышли на него с проектом, с которым до этого выступали на акселераторе «Бизнес от сердца», но сумели откинуть всё лишнее и сосредоточить усилия на конкретной проблеме», – уточнила Ирина Муравьева.

Сейчас в Приморье проходит третий в этом году акселератор «Бизнес от сердца». Его участники, также получившие статус «социальное предприятие», могут претендовать на поддержку из краевого бюджета для проведения ремонта нежилого помещения, приобретение мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры или оплату коммунальных платежей и аренды.

Кстати, в этом году перечень мер поддержки для социальных предпринимателей расширился. Теперь официальный статус социального предприятия позволит бизнесу снизить налоговую нагрузку до одного процента по упрощённой системе налогообложения и получить займ под полтора процента, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» и поддержку социальных предприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Также организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а кроме того – частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье, реализуемого в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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