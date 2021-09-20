«В нашей стране подвиг — это сама жизнь»: в память о Германе Титове

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20 сентября 2021, 10:58 Наталья Полянская

Фото: twitter.com

Ровно 21 год не стало первого человека, который совершил длительный космический полет. Герман Титов был самым молодым человеком, отправившимся в орбитальный полет в космосе.



Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в Алтайском крае в семье учителя литературы. После школы в 1953 году Герман был призван в армию. Через четыре года окончил Сталинградское военное авиационное училище лётчиков. В 1960 году вступил в ряды космонавтов и был дублером Юрия Гагарина.



В 1961 году Герман Титов с 6 на 7 августа впервые в истории совершил длительный космический полет, который продолжался целые сутки на корабле «Восток -2», он сделал 17 оборотов вокруг земли.

Суть полёта заключалась в исследовании влияния на человека невесомости и поведение организма. Благодаря Титову программа обучения космонавтов была, в последствие, несколько изменена.



Вскоре Герман написал несколько книг о своём космическом путешествии. Одной из таких стала работа «Голубая моя планета», в которой он написал, что: «В нашей стране подвиг — это сама жизнь». Также он рассказывает о своём детстве, подготовке и полете в космос. Кроме того, он является автором книг «Первый космонавт планеты» и «Авиация и космос».

Самому молодому космонавту, который отправился в космос, присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и героизм.

После полёта у Германа Титова начались проблемы с алкоголем, его часто задерживали за вождение в нетрезвом виде и делали выговоры.



В 1968 году Титов окончил Военно-воздушную инженерную академию. 11 июля следующего года стал старшим инструктором-космонавтом и взял на себя командование вторым отрядом космонавтов.



С 1992 по 1993 год был президентом Международного научно-технического центра по космонавтике и электронике под названием «Космофлот».



В 2000 году 20 сентября космонавт Герман Титов скончался от сердечного приступа в возрасте 65 лет.





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