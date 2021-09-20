Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 11:04

фото: pixels.com

Понедельник и вторник, 20 и 21 сентября, ожидаются в столичном регионе дождливыми. Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что в первые два дня недели

«возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Подмосковье».

Ослабление - с 23 сентября. Дожди ослабнут, немного потеплеет к пятнице, к 25 сентября температура воздуха поднимется до плюс 12, плюс 13 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что в первой половине рабочей недели на погоду будет влиять циклон, поэтому сохранятся дожди и ветер.

По словам Поздняковой, к концу недели, к выходным, дожди ослабнут, станет немного потеплее.

В Москве в субботу, возможно, температура воздуха составит плюс 11-12 градусов.

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