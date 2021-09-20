Замглавы Минэкономразвития Торосов: россиянам без суда спишут 1,6 млрд рублей долгов

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20 сентября 2021, 08:39 Источник: Известия

деньги, фото: pixabay.com

Замглавы Минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов сообщил, что в рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей.

Торосов пояснил, что сейчас проводится работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. По его словам, в будущем россияне смогут получить возможность подать соответствующую заявку онлайн через портал «Госуслуги».

Замминистра добавил, что за первый год реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений, среди них 5 тысяч относятся к внесудебному банкротству. Полностью процедура завершена в отношении 2,5 тыс. человек. В отношении других заявителей еще не истек полугодовой срок, после которого их избавят от долгов, уточнил он.

Напомним, что закон, определяющий порядок процедуры внесудебного (в заявительном порядке через МФЦ) бесплатного банкротства, вступил в силу с 1 сентября 2020 года. Человек может воспользоваться данной процедурой, если его долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или судебные приставы не нашли имущество (в том числе доходы) должника и, вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору).

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