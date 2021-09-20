ЦИК подсчитал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму

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20 сентября 2021, 07:59

Голосование, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Центральный избирательный комитет обработал 70% протоколов УИК. Выборы депутатов Госдумы проходили в России с 17 по 19 сентября.

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 48,57 % голосов по федеральному округу, на втором месте и третьем месте – КПРФ с 20,25% и ЛДПР с 7,67%.

Пятерку лидеров завершают партии «Справедливая Россия» с 7,42% и «Новые люди» с 5,53%.

При этом партия пенсионеров набирает 2,58%, «Коммунисты России» - 1,34%, «Яблоко» - 1,08%, «Зеленые» - 0,84%, «Родина» - 0,73%, РПСС - 0,71%, «Зеленая альтернатива» - 0,56%, Партия Роста - 0,39%, Гражданская платформа - 0,14%.

Отмечается, что «Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах, далее идет КПРФ в 14 и «Справедливая Россия» в 7.

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