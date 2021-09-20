Медики Приморья ответственно подходят к вопросам безопасности пациентов

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20 сентября 2021, 02:43

Всемирный день безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, появился в календаре памятных дат совсем недавно, в мае 2019 года его провозгласили на Всемирной Ассамблее здравоохранения. Врачи и специалисты сферы здравоохранения Приморского края в этот день собрались во Владивостоке обсудить вопросы качества медицинского обслуживания земляков.

Когда человек заболевает, он обращается к врачам. Лечение может оказаться успешным, а может и безрезультатным, или повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращается внимание медиков 17 сентября. Вот и министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, обращаясь к коллегам, а больше к журналистам работающих в крае СМИ, отметила повышенный риск, который присутствует при оказании медицинской помощи – падения, пролежни, неправильное введение лекарственных средств…

«Исключить такие риски, к сожалению, нельзя, как и форс-мажорные ситуации и человеческий фактор. Врачи такие же люди, а людям, как известно, свойственно ошибаться. И во всём мире ведётся статистика нежелательных событий, она становится поводом для анализа и заставляет профессиональное сообщество работать над качеством медицинского обслуживания. И мы в Приморье стараемся, чтобы такая статистика появилась у нас, а принципы открытости в её обсуждении стали нормой», — подчеркнула глава краевого минздрава.

Ещё да года назад в Приморье стартовал пилотный проект по внедрению системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Тогда в него вошли 12 медицинских учреждений – Приморский краевой перинатальный центр, поликлиники Владивостока № 1, 4, 6, 9 и детские № 3 и № 5, Краевая клиническая инфекционная больница, Онкологический диспансер и некоторые другие. Сегодня их уже 22, заметила Анастасия Худченко, добавив, что ожидает в скором времени присоединения ещё трёх-четырёх-пяти лечебно-профилактических учреждений.

По словам главврача Краевого перинатального центра Татьяны Курлеевой, система менеджмента качества учитывает множество параметров, которые в совокупности и определяют уровень той или иной клиники.

«В этом году на базе нашего Перинатального центра создан региональный центр компетенций в сфере медицины. Мы проводим онлайн-конференции для пациентов, организуем круглые столы, совместно обсуждаем, что можно улучшить в нашей работе. Участвуем также в конкурсе «Лидер качества», в нём ещё от Приморья представлен краевой онкодиспансер. Среди недавних наших новшеств – партнёрские роды. Это ещё один из шагов на доступность лечебных учреждений для посещения родственников пациентов, даже в таких раньше закрытых подразделениях, как отделения реанимации», – отметила Татьяна Курлеева.

Главный врач Краевой детской клинической больницы № 1 Инна Зеленкова добавила к сказанному коллегами, что при общении с родителями своих пациентов врачи клиники особенно подчёркивают, что нежелательные события можно минимизировать, но нельзя полностью исключить их вероятность.

«Любое обследование связано с риском. Потому не зря ведь пациенты подписывают информированное согласие на врачебное вмешательство, в котором прописаны возможные риски. И мы всегда выступаем за открытость, за то, чтобы вместе с родителями думать, как не навредить ребёнку», — подчеркнула Инна Зеленкова.

Руководитель регионального центра компетенций в сфере здравоохранения Ольга Перова назвала три главных, по её мнению, фактора безопасности медучреждений.

«Это обучение персонала, безопасное использование медицинских изделий и техники и контроль. При этом сами пациенты тоже отчасти могут контролировать действия врачей, и многие делают это. Люди, как правило, знают особенности своего организма, реакцию на некоторые препараты. Пациент всегда может спросить у врача, как сочетаются те или иные лекарства, какие возможны побочные эффекты», — заметила Ольга Перова.

Коллегу поддержала и министр здравоохранения края Анастасия Худченко, отметившая, что медицина – наука очень индивидуальная, и никто лучше нас самих не позаботится о нашем здоровье. Глава минздрава призвала помнить об этом, а также о том, что безопасность и успешность лечения зависит в том числе и от поведения, поступков и знаний самих пациентов.

Между тем, в условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для врачей и персонала, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой. Анастасия Худченко обратила внимание журналистов на данные статистических подсчётов, которые указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента.

Добавим, что вопросы качества и безопасности оказания медицинских услуг решаются также в ходе реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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