«Самое страшное – потерять то, из чего ты состоишь»: 19 лет со дня гибели Сергея Бодрова

Аргументы Недели → Общество 13+

20 сентября 2021, 08:07 Наталья Полянская

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня прошло ровно 19 лет со дня гибели Сергея Бодрова. Киноактера и телеведущего не стало в следствие обвала лавины в Кармадонском ущелье в Северной Осетии на съёмках фильма «Связной».

Сергей Сергеевич Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве. Его отец был режиссёром, а мать преподавала на историческом факультете МГУ. Сергей учился в школе с углублённым изучением французского языка. В детстве мальчик мечтал поступить во ВГИК. Но его отец сказал, что стоит подождать с этим решением. С 1989 по 1994 год он учился на факультете истории МГУ, окончил ВУЗ с красным дипломом. Только после этого он серьёзно задумался о карьере актёра.

Первые роли Бодров получал в фильмах отца. Он снялся в фильмах «Я тебя ненавижу» и «СЭР». Также играл эпизодическую роль в фильме «Белый король, красная королева».

В 1995 году отец Сергея выезжал с группой на съёмки фильма «Кавказский пленник» и взял сына с собой. Неожиданно, Бодров стал исполнителем одной из главных ролей картины. Сергей получил приз за лучшую роль на кинофестивале в Сочи.

Через год Сергей Бодров стал ведущим программы «Взгляд». Но сильный эмоциональный накал и тяжёлая атмосфера заставили телеведущего покинуть проект.

В 1996 году Сергей познакомился на кинофестивале с режиссёром Алексеем Балабановым. И тот пригласил сыграть Сергея главную роль в фильме «Брат». Эта картина её участники получили множество призов на различных кинофестивалях.

Через 4 года 11 мая состоялась премьера фильма «Брат-2». Критики и зрители также встретили картину с восторгом положительными эмоциями.

Кроме того, Бодров снялся в фильмах «Последний герой», «Сестры», «Война», «Медвежий поцелуй».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости