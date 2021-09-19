Венедиктов: Онлайн-голосование в Москве было честным

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19 сентября 2021, 22:08

Фото: Global Look

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что электронное голосование было честным. Явка на него в столице - 96,5%.

Венедиктов отметил, что были попытки взлома, но они не удались. «У меня нет сомнения в том, что касается дистанционного электронного голосования – эти выборы честные», – сказал он.

В реестр онлайн-голосования на выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, были включены свыше 2 млн человек.

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