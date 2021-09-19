ЦИК РФ: в Челябинской области нет подтвердившихся фактов вброса бюллетеней
19 сентября 2021, 21:05 Татьяна Михайлова
О ситуации в стране рассказала Элла Памфилова.
Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, 8 случаев вбросов избирательных бюллетеней подтвердились в 6 регионах, в этом списке нет Челябинской области. По фактам проводится проверка, председатели трех участковых комиссий отстранены от обязанностей. Элла Памфилова рекомендовала региональным избиркомам при малейших сомнениях признавать бюллетени недействительными.
Отметим, что по итогам трехдневного голосования на Южном Урале были отменены около 2 тысячи голосов на 15 участках. Об этом сообщили избирательная комиссия Челябинской области и Центральная избирательная комиссия РФ. Руководитель облизбиркома Сергей Обертас подчеркнул, что делается все возможное для того, чтобы выборы прошли честно и открыто.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.