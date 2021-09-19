ЦИК РФ: в Челябинской области нет подтвердившихся фактов вброса бюллетеней

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19 сентября 2021, 21:05 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

О ситуации в стране рассказала Элла Памфилова.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, 8 случаев вбросов избирательных бюллетеней подтвердились в 6 регионах, в этом списке нет Челябинской области. По фактам проводится проверка, председатели трех участковых комиссий отстранены от обязанностей. Элла Памфилова рекомендовала региональным избиркомам при малейших сомнениях признавать бюллетени недействительными.

Отметим, что по итогам трехдневного голосования на Южном Урале были отменены около 2 тысячи голосов на 15 участках. Об этом сообщили избирательная комиссия Челябинской области и Центральная избирательная комиссия РФ. Руководитель облизбиркома Сергей Обертас подчеркнул, что делается все возможное для того, чтобы выборы прошли честно и открыто.

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