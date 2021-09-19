Светлана Аллилуева: Дочь отца народов

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19 сентября 2021, 18:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Эта женщина родилась 28 февраля 1926 года в СССР, в городе Ленинграде. Ее нарекли Светланой. А 22 ноября 2011 года в США, в небольшом городке Ричмонд в возрасте 85 лет скончалась американская гражданка Лана Питерс.

Что объединяет этих «двух женщин»? То, что это одно и то же лицо. При рождении она была Светланой Сталиной, после смерти своего могущественного отца стала Светланой Аллилуевой, а когда решила забыть прошлое, то взяла новое имя Лана и американскую фамилию Питерс. И хотя речь об одной и той же женщине, между этими именами годы радости и печали, взлеты и падения, жизнь в роскоши и смерть в забвении. Жизнь Светланы Иосифовны удивительна, длинна и одинока. Она родилась дочерью величайшего диктатора двадцатого века и должна была не посрамить имя отца. Но Светлана решила иначе: любимый отец простит ее, но она не может и не хочет жить без любви. И она, с гордо поднятой головой и надменно поджав губы, шла туда, где, по ее мнению, жила любовь. И никаких преград для нее не существовало! Женат? Так пусть разведется! Не любит – полюбит! Помеха дети? Не пропадут! Помогут же дочери самого товарища Сталина воспитать их. Вся жизнь в страстях, метаниях, слезах, радости. Удивительно сильная женщина! Она не признавала авторитетов, кроме….своего отца. Она была Светланой. Любимой дочерью товарища Сталина. О ней написано множество статей, книг, сняты документальные и художественные фильмы. Так какая была дочь отца народов? Чем жила? Кого любила? Кого помнила всю свою жизнь?

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ.

С молодых ногтей все ее баловали, угождали, восхищались. А отец ей часто говорил: «Ты тут хозяйка! Ты хозяйка Кремля!» Светлана, любимая дочь Сталина, долга жила в раю. Когда Светлана была совсем малышкой, то отец затеял с ней игру: он заставлял членов ЦК выполнять любые ее пожелания. Например, она могла заставить государственных мужей отложить совещание и отправиться в кинотеатр. Таких приказов было множество. Светлана раздавала их с удовольствием. А для государственных чиновников такое поведение сопливой девочки было очень и очень унизительным. Но что они могли поделать? Это же дочь самого «Хозяина». Такие игры Светлане вскоре надоели! Она входила в пору зрелости.

Сталин просто обожал свою дочь. А после смерти супруги Надежды Аллилуевой эта любовь стала маниакальной: он требовал следить за дочерью, не разрешал носить яркие платья, пользоваться косметикой. Он требовал полного подчинения ему! Это называлось – любовью к дочери. И она выполняла все, что требовал отец. Светлана боготворила его, восхищалась им. Казалось, что ничего не сможет разрушить союз отца и дочери. Но все рухнуло в одночасье. Будучи школьницей Светлана влюбилась…

Первая Любовь.

Первые сильные чувства Светлана испытала к известному драматургу Алексею Каплеру, который был старше ее на двадцать с лишним лет. Но им не суждено было быть вместе. Существует малоизвестный факт: Алексею, его иностранные коллеги, принесли западные журналы, а он их дал почитать любимой. Из книги Светланы Аллилуевой «Двадцать писем другу»: «Я читала журналы только из интересов к языку. И вдруг наткнулась на статью об отце, где упоминалась моя мама… Там было написано, что Надежда Аллилуева свела счеты с жизнью в ночь на 9 ноября 1932 года. Но я же этого не знала! Конечно, я пошла к отцу и все ему рассказала. Я желала знать правду. Но отец страшно разозлился, глаза его налились кровью, он начал кричать на меня, обозвал ш…й и запретил встречаться с Алексеем. Я не согласилась. И тогда Каплера обвинили в шпионаже и посадили. Я знаю, что эту связь мне отец не простил до конца своих дней. Время взаимного обожания дочери и отца закончилось. При его жизни я дважды выходила замуж, но мой отец не интересовался моими мужьями и своими внуками».

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ.

После трагедии первой любви Светлана решила, что лучший способ забыть любимого – сходить замуж. Выбор пал на друга ее брата Василия Григория Морозова. Как ни странно, но к данному браку Сталин отнесся спокойно. Он даже подарил молодым квартиру. Это произошло в 1944 году. От этого союза у пары родился сын Иосиф. Что не понравилось товарищу Сталину в этом браке – неизвестно! Но в 1947 году всесильный папа отправляет сына Василия, с паспортом Светланы, в ЗАГС… А через час брат приносит сестре «чистый» паспорт, без штампа! Брак закончился. Переживала ли Светлана? Отнюдь! Меньше чем через год любимая дочь выходит замуж за сына члена Политбюро – Юрия Жданова. Конечно, ни о какой любви речь не шла! Но папа был доволен! Светлана вела достаточно вольный образ жизни: посещала рестораны, отдыхала на правительственных дачах. Что их связывало? Кроме дочери Екатерины – ничего! Жизнь вместе просто надоела и Юрию и Светлане. И в 1951 году они благополучно развелись. К тому времени Сталин был уже тяжело болен, одержим манией преследования, боялся покушений и ненавидел всех, кто был рядом. Стоит ли говорить, что семейная жизнь Светланы его, на тот момент, совершенно не интересовала!

ВИКТОРИЯ РОМАНЕНКО, исполнительница главной роли в сериале «Светлана»: «Мы старались не залезать к нашей героине в постель, а хотели рассказать личную историю. Следствием ее сложных отношений с отцом были поиски идеального мужчины. Я хотела показать внутренний мир Светланы Аллилуевой: ее мысли, чувства, переживания, радости. Я еще только начинающая актриса, но раз мне выпал такой шанс… Я старалась понять мою героиню… Я даже предлагала режиссеру свои варианты развития событий. Мне хотелось передать дух того времени. Что было самым сложным на съемках? Видимо, мое занудство! Я очень тщательно относилась к костюмам, макияжу, прическам того времени. Я хотела, чтобы все было правдоподобно. Кстати, я не была единственной претенденткой на роль Светланы. Пробовались более опытные актрисы. Но прошла пробы я. Позже узнала, что режиссер нашел во мне некую чертовщинку в глазах и грациозность. Да и роль возрастная, драматическая… Думаю, что это несомненно моя роль! Я справилась с ней!»

ЖИЗНЬ БЕЗ ОТЦА.

Смерть отца Светлана пережила мучительно. Забылись все обиды. Мартовской ночью 1953 года она пишет в своем дневнике: «Замок из слоновой кости рухнул. Я одинока и беззащитна». Смерть отца – тяжелый перелом в ее жизни. Кремлевской принцессы больше нет! К 30-ти годам она очень напоминала своего отца: жесткая, властная, эгоистичная, самолюбивая. Чтобы забыться, Светлана начала выпивать, ее часто видели в компании молодых мужчин. Однажды Аллилуевой не понравилось, как ее обслужили в ресторане, и она, без стеснения, отхлестала официантку по лицу. Пусть обслуга знает свое место! Я же дочь самого товарища Сталина!

Сложно сказать, чем бы закончился этот разгульный период ее жизни… Но Светлана встретила свою любовь! В жизни «принцессы» появился Браджеш Сингх. Он был родом из Индии. Аллилуевой исполнилось 37 лет, а ее избранник был старше на 17 лет. Выпускник Лондонского университета, сын обеспеченных родителей, нежный друг, искусный любовник. Они познакомились в кремлевской больнице, где проходила лечение от депрессии Светлана и лечился Браджеш. Именно, в стенах больницы начался их головокружительный роман. Увы, им было отведено на счастье всего пять лет. Спустя пять лет любимый Браджеш умер на ее руках в большой московской квартире. У Светланы произошел перелом! Она не могла и не хотела больше жить в СССР. Ее ничего тут не держало…даже дети. Единственное, что ее огорчало, то, что она оставляет тут могилу своего отца. Своего любимого отца. Но Аллилуева была уверенна, что папа ее поймет! А поймут ли ее дети? Уж точно, что это ее не волновала.

Светлана убеждает правительство СССР, что ей непременно нужно в Индию. Зачем? Развеять прах любимого Браджеша. Это его последняя воля. Ее с трудом отпускают за границу… Но у Светланы есть план: планируется прием в посольстве России в Индии… Естественно, она приглашена. И хмурым мартовским вечером 1967-го года она ловко сбегает из посольства и является в представительства США, где просит политического убежища. Так закончилась жизнь принцессы в СССР.

АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬ,

21 апреля 1967 года Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина, сошла с трапа самолета в аэропорту Кеннеди. Ей было 41 год. Она хорошо говорила на английском и призналась журналистам, что очень рада быть в США.

Светлана стала самым известным эмигрантом Холодной войны. Она была единственным живым ребенком самого Сталина. Позже, в своих дневниках она напишет: «Тут все просто и ясно. Люди свободны и улыбаются. А я могу летать как птица!»

Бывший посол США в СССР Джорж Кеннан помог ей осесть в Принстоне. Позже, с его же помощью, она издаст свою книгу «Двадцать писем к другу», в которой описывается трагическая история ее семьи. Книга моментально разошлась, а Светлана стала богатой женщиной.

Однако, восхищение Америкой длилось недолго. Она перестала давать интервью и пресса о ней забыла. Деньги имеют свойство заканчиваться. Она продолжает писать мемуары, но они не вызывают интереса у американской публики. Ее жизнь стала неинтересной и одинокой. В 1985 года единственный журнал написал статью о ней… Там она предстает, как женщина с лишним весом, высокомерная, злопамятная, жесткая.

Смогла ли Светлана полюбить Америку? Нет! Она продолжала вести свой дневник, где и написала: «Чтобы обо мне ни писали –ложь. Скоро будет 40 лет, как я приехала в Америку… Начала с бестселлеров, а закончила в социальной квартире с ежемесячным пособием. Даже после 40 лет в США я просто гость – не смогла тут стать своей».

А что же дети Светланы, которые остались в Москве? Они ждали мать долго… Проводили дни в аэропорту и надеялись. Но она прислала им письмо, что не может жить в СССР. И дальше…их жизнь ее не интересовала. Но они встретились в 1984 году, когда Светлана Иосифовна решила посетить Москву. Она встретилась с сыном Иосифом… Дочь ничего о матери, которая ее бросила и слышать не хотела! Теплых объятий не получилось. Как рассказывает сама Светлана: «У Еси были всегда тонкие пальцы… А тут я держу его за руку и чувствую пальцы, которые похожи на сосиски. Как такое может быть?»

ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА, актриса: «Я была знакома с сыном Светланы Аллилуевой. Он был прекрасным доктором. И мы дружили семьями. Да, я помню Светлану Иосифовну… Видела ее в доме у Иосифа. Какое впечатление она произвела на меня? Элегантная, с ниткой жемчуга, очень воспитанная и гордая. Высокомерная? Немного… Но ей по рождению положено быть немного высокомерной. Любимая дочь вождя народов. Я никого не осуждаю… Не имею права. Быть дочерью Сталина – непосильная ноша!»

Светлана Аллилуева умерла в ноябре 2011 года. Она всегда говорила, что ноябрь для нее – тяжелый месяц. В ноябре холодает и в ноябре ее мать покончила с собой…

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