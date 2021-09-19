Явка в Челябинской области на 19 часов составила 43,15%
19 сентября 2021, 17:44 Анна Семенова
До закрытия участков – 15 минут.
Челябинский избирком опубликовал последние данные по явке. На 19:00 свои голоса отдали на выборах 43,15% южноуральцев. До закрытия участков остались считанные минуты. По словам председателя облизбиркома Сергея Обертаса, всегда есть граждане, кто приходит перед самым закрытием.
Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», 17 и 18 сентября работали 2285 избирательных участка, сегодня, 19 сентября, голоса принимали в 2303 участках. 14 открыли в медицинских учреждениях, четыре - в следственных изоляторах.
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