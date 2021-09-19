Житель Челябинской области «проголосовал» по почте

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19 сентября 2021, 16:37 Анна Семенова

Некоторые поняли свое избирательное право очень оригинально. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На нынешних выборах в Госдуму не обошлось без забавных случаев.

А вот нечего было говорить, что южноуральцы вскоре смогут голосовать дистанционно, с помощью электронных устройств! Некоторые восприняли это как призыв к действию. Житель Челябинской области сегодня, 19 сентября, прислал в избирком электронное письмо, в котором сообщил, за кого он «проголосовал». Как сообщает телеграмм-канал «Избирком. Челябинск. Оперативно», таким образом мужчина исполнил свой гражданский долг.

Смешнее история произошла только в Москве, там на избирательном участке мужчина выпустил…енота. За животным семь минут гонялись сотрудники полиции и наблюдатели.

Кстати, на 15:00 явка в Челябинской области составила 38,46%.

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