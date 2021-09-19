Житель Челябинской области «проголосовал» по почте
19 сентября 2021, 16:37 Анна Семенова
На нынешних выборах в Госдуму не обошлось без забавных случаев.
А вот нечего было говорить, что южноуральцы вскоре смогут голосовать дистанционно, с помощью электронных устройств! Некоторые восприняли это как призыв к действию. Житель Челябинской области сегодня, 19 сентября, прислал в избирком электронное письмо, в котором сообщил, за кого он «проголосовал». Как сообщает телеграмм-канал «Избирком. Челябинск. Оперативно», таким образом мужчина исполнил свой гражданский долг.
Смешнее история произошла только в Москве, там на избирательном участке мужчина выпустил…енота. За животным семь минут гонялись сотрудники полиции и наблюдатели.
Кстати, на 15:00 явка в Челябинской области составила 38,46%.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.