Советник президента США Фаучи не исключил, что для полной вакцинации от COVID-19 потребуются три, а не две дозы вакцины

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19 сентября 2021, 16:50 Источник: interfax.ru

Энтони Фаучи, фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Полноценная вакцинация от коронавирусной инфекции может потребовать использование для населения не двух, а трех доз вакцины. Данная информация поступила от The Telegraph, которая в своем материале ссылается на Энтони Фаучи, занимающего пост главного советника президента США по медицинским вопросам.

По мнению американского специалиста, речь идет хотя бы о мРНК-вакцинах, среди которых Pfizer. Он подчеркнул, что может понадобиться введение двух первоначальных доз, а спустя месяцы - еще одной.

Фаучи выразил надежду на то, что пандемия COVID-19 закончится к концу весны будущего года. При этом он напомнил о штамме “дельта”. Фаучи добавил, что пока не знает, потребуется ли третья доза препарата от коронавируса при вакцинации детей.

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