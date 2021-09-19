Советник президента США Фаучи не исключил, что для полной вакцинации от COVID-19 потребуются три, а не две дозы вакцины

Полноценная вакцинация от коронавирусной инфекции может потребовать использование для населения не двух, а трех доз вакцины. Данная информация поступила от The Telegraph, которая в своем материале ссылается на Энтони Фаучи, занимающего пост главного советника президента США по медицинским вопросам.
По мнению американского специалиста, речь идет хотя бы о мРНК-вакцинах, среди которых Pfizer. Он подчеркнул, что может понадобиться введение двух первоначальных доз, а спустя месяцы - еще одной.
Фаучи выразил надежду на то, что пандемия COVID-19 закончится к концу весны будущего года. При этом он напомнил о штамме “дельта”. Фаучи добавил, что пока не знает, потребуется ли третья доза препарата от коронавируса при вакцинации детей.
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