Собянин рассказал о крупнейших проектах масштабной реконструкции ВДНХ

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19 сентября 2021, 16:16

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ.



«ВДНХ продолжает развиваться. В этом году завершены практически на 99% работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 га ВДНХ. Внешний вид, ландшафт ВДНХ приобрел не только первозданный вид, но и значительно улучшил по качеству свои видовые характеристики. Лицо ВДНХ серьезно изменилось в лучшую сторону», - заявил Сергей Собянин.



Он добавил, что также закончена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ.



«В одном из них мы сейчас находимся (павильон №31 «Геология»). Здесь будет уникальный биологический музей. Сегодня также открывается музей леса, открыли школу верховой езды - конную школу. Тоже уникальный объект, который будет развиваться. Сегодня там есть открытый манеж. Через пару лет появится закрытый манеж», - подчеркнул мэр.



По его словам, в 2021 году должны закончится основные работы в центральном павильоне ВДНХ.



«Этот проект (реализуется) совместно с Третьяковской галереей. Из больших строек: видно уже со всех сторон Москвы большое колесо обозрения. Это будет самое большое обзорное колесо (в Европе)», - добавил Собянин.



Кроме того, на территории ВДНХ продолжается строительство выставочного пространства и детского развлекательного центра.



Как отметил Сергей Собянин, ВДНХ остаётся крупнейшим центром отдыха москвичей.



«ВДНХ продолжает жить, несмотря на пандемию, несмотря на сложности. В выходные дни здесь бывает до четверти миллиона населения. <…> На сегодняшний день ВДНХ, пожалуй, самый посещаемый парк в нашей стране», - заключил мэр Москвы.





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