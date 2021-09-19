В соцсетях отследили маршрут и точное время прибытия «вагнеровцев» в Мали

Аргументы Недели → Общество 13+

19 сентября 2021, 16:11

Фото: cоцсети

Самолеты предположительно прибыли в Мали в августе этого года.

Сообщения об этом появились в арабском сегменте Twitter. В качестве доказательства к ним прикреплены скриншоты с сайта онлайн-трекинга самолетов globe.adsbexchange.com, с помощью которого можно отследить перемещения самолетов по всему миру. Судя по изображениям, несколько бортов прибыли в Бамако из Сирии, и их количество примерно совпадает с предположительным числом россиян в Мали, о котором писали мировые СМИ.

В июне этого года газета Le Figaro сообщила о прибытии сотрудников «ЧВК Вагнера», которые уже приступили к наблюдательным и разведывательным миссиям. По данным Reuters, в Мали находятся не менее тысячи сотрудников российской ЧВК.

Прибытие россиян произошло на фоне стремительной утраты влияния Парижа над регионом. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении операции «Бархан», которую французские войска без особых успехов проводили в Мали с 2013 года. За это время ВС Франции не добились никаких существенных результатов в борьбе с вооруженными группировками. Вместо этого французы вступили в сговор с боевиками и скомпрометировали себя. В результате правительство Мали, утратившее за эти годы контроль над несколькими регионами, было вынуждено обратиться за помощью к частным военным компаниям.

МИД Франции ранее сообщил, что присутствие «вагнеровцев» в Мали не совместимо с международной миссией и пригрозил вывести французские войска из страны. При этом действующий премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига отметил, что никто не имеет полномочий лишать страну права выбора союзников.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости