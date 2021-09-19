Заммэра Владимир Ефимов: В Выхине-Жулебине ликвидировали нелегальный паркинг

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19 сентября 2021, 15:44

В столичном районе Выхино-Жулебино обнаружили незаконную автомобильную стоянку, огороженную забором и не имевшую никаких правовых документов. Паркинг ликвидировали, а на его месте оборудовали городскую ярмарку для местных жителей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благоустройству территории площадью 1800 квадратных метров поспособствовали сами жители Выхина-Жулебина: на портале «Активный гражданин» они проголосовали за ликвидацию парковки и за обустройство на этой площадке круглогодичной городской ярмарки.

«По мере выявления самовольных построек городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей. Именно по желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхине-Жулебине появилась городская ярмарка», — рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

В целом, по словам заммэра, в этом году город смог выявить более 130 незаконных объектов на юго-востоке столицы, подобных нелегальной парковке в Выхине-Жулебине. Свыше тридцати из них уже ликвидированы.

А у жителей Выхина-Жулебина теперь появилась возможность покупать свежие фермерские продукты отечественных производителей, в том числе овощи и фрукты, столь необходимые в осенний период, мясо, рыбу, молочные продукты и многое другое.

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