Впервые с 24 августа в Подмосковье выявили более 1 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Подмосковье за минувшие сутки увеличилось на 1 004. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа.
Согласно последним данным, впервые с 24 августа текущего года прирост числа заболевших за день в Московской области превысил 1 тысячу.
Накануне в Подмосковье выявили 915 зараженных COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе заразились 436 488 человек. В общей сложности в Московской области выздоровели 382 057 пациентов. Жертвами заболевания стали 8 055 человек.
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