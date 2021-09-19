Впервые с 24 августа в Подмосковье выявили более 1 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

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19 сентября 2021, 12:41 Источник: ТАСС

анализ крови, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Подмосковье за минувшие сутки увеличилось на 1 004. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа.

Согласно последним данным, впервые с 24 августа текущего года прирост числа заболевших за день в Московской области превысил 1 тысячу.

Накануне в Подмосковье выявили 915 зараженных COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе заразились 436 488 человек. В общей сложности в Московской области выздоровели 382 057 пациентов. Жертвами заболевания стали 8 055 человек.

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