Определены победители второго розыгрыша квартир и авто среди голосующих онлайн

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19 сентября 2021, 11:42

Фото: pixabay.com

В Москве 19 сентября состоялся второй розыгрыш квартир среди участников электронного голосования.

В эфире телеканала «Москва 24» назвали пять уникальных номеров-победителей акции в рамках программы "Миллион призов". Счастливчики получат по однокомнатной квартире в столице. Также сегодня будут разыграны 50 автомобилей и призовые баллы. Выигравшим подарки придут сообщения на телефон.

Первый розыгрыш прошел 18 сентября – в нем участвовали все, кто проголосовал онлайн 17 сентября до 8 часов вечера. Общее число участников – 1 млн 119 тыс. 285 человек.

Всего будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Также москвичи смогут получить в подарок 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. Их нужно будет обменять на товары и услуги партнеров акции – это магазины продуктов, одежды, косметики, мебели, техники, детских и спортивных товаров, а также аптеки, кафе и рестораны.

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